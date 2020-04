Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se alista este domingo 5 de abril para dar un informe de Gobierno a todos los mexicanos. Sin embargo, en esta oportunidad no lo realizará en el patio de la sede del Poder Ejecutivo por las medidas de prevención que ha adoptado el país contra el coronavirus.

AMLO brindará el segundo informe desde Palacio Nacional, pero no contará con la presencia de su gabinete por restricciones de la Secretaría de Salud. Asimismo, el presidente deberá cumplir con el protocolo de no realizar un evento masivo.

“Yo voy a hablarle al pueblo a través de ustedes, a través de los medios, voy a leer el informe, no me van a acompañar, porque seríamos más de 50, los miembros del gabinete, voy a estar solo con el pueblo y con ustedes”, dijo el mandatario.

¿A qué hora será el informe de AMLO?

El discurso del jefe del Ejecutivo Federal iniciará este domingo 5 de abril a las 17.00 horas y deberá seguir el plan de contingencia impuesto por los especialistas de Salud para evitar la propagación de contagios por el COVID-19.

¿Por dónde ver EN VIVO el informe de AMLO?

El Gobierno de México trasmitirá a través de sus canales de YouTube y Facebook el informe de AMLO en vivo. Además, mediante las cuentas oficiales de López Obrador también se podrá ver su discurso este domingo 5 de abril.

¿Qué dará a conocer AMLO en su informe?

El presidente dará a conocer en su informe las medidas económicas para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, anteriormente aclaró que no se basarán en contratación de deuda.

“El domingo va el plan económico, sólo que no va a ser ortodoxo, no es más de lo mismo porque esto ya cambió, porque siempre, la costumbre, lo recurrente era que ante estas crisis, ahí va, el plan para contratar deuda, estoy haciendo todo lo posible para no contratar deuda, ¡imagínense si endeudamos al país, no, tenemos muchos recursos!”, expresó.