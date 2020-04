“Nos han mandado a la guerra sin los insumos necesarios”: denuncian falta de equipos contra el coronavirus en Ecuador [VIDEO]

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Guayas, en Ecuador, denunciaron la falta de equipamientos para atender a los miles de pacientes víctimas del coronavirus.

“Estamos viviendo un momento muy crítico. Las prendas de protección llegan con retraso. El ministro dice que han hecho adquisiciones, pero ¿dónde las tienen?, están embodegadas cuando el material se requiere en las unidades donde están las compañeras trabajando”, contó a Expreso Liliana Triana, vocera del gremio.

PUEDES VER: Muere electrocutado niño que cuidaba a su mamá infectada con coronavirus en México

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zeballos, informó el pasado 28 de marzo mediante una conferencia de prensa que se destinaron 40 millones de dólares para la bioseguridad del personal sanitario, sin embargo, la enfermera señaló que no han visto reflejado la cantidad de dinero anunciado en el equipamiento que necesitan.

Triana explicó que han llevado sus reclamos hasta la dirección de centros como el Hospital del Niño, pero no han sido escuchados. “Muchos son prepotentes y nos dicen que están haciendo gastos innecesarios del material. Ellos no conocen la realidad”.

Liliana Triana, vocera del gremio de enfermeras de Guayas, denunció la falta de equipos para la atención de pacientes con COVID-19. (Captura: Expreso)

Según datos brindados por el Colegio, 80 enfermeras y enfermeros dieron positivo para COVID-19 en la provincia, 380 más están en sospecha, 5 han fallecido y una se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Guayaquil.

Pese al riesgo de enfermar, los funcionarios del Gobierno hacen oídos sordos a sus exigencias.

“Nos han mandado a la guerra sin los insumos necesarios para combatir. Cuando va el ministro ahí sí sacan los cartones y mientras tanto lo tienen en bodega. Muchas han comprado insumos con su propio dinero, han usado fundas para protegerse”.

El doctor Hugo Romo afirmó que el problema no es exclusivo de las enfermeras, debido que también lo están viviendo los médicos. No obstante, denunció que los médicos ecuatorianos han sido amenazados para que no denuncien la situación.