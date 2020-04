Una ciudadana argentina falleció el último viernes en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de luchar por dos semanas contra el coronavirus.

Andrea Halberian, de 42 años, engrosó la lista de fallecidos por la pandemia, en un país donde ya se registran más de 8200 muertes. El 22 de marzo la mujer compartió un mensaje sobre la difícil situación que estaba atravesando.

“Como todos sabemos, estamos viviendo tiempos muy feos. Lo que les voy a contar, no es joda, no me lo contó nadie, lo estoy viviendo en carne propia a la distancia”, escribió en una publicación en su cuenta de Facebook. “Hace 5 días que estoy aislada, sola con mi marido. Gracias a él creo que sigo viva. Estamos en Los Ángeles, lejos de casa, y solos”, relató Halberian.

La mujer que vivía hace más de 20 años en los Estados Unidos murió víctima de la pandemia el último fin de semana. (Captura: TN)

La víctima explicó que comenzó a tener síntomas del COVID-19 desde el 17 de marzo. Sin embargo, a pesar de que fue al nosocomio para que le practicaran el hisopado, fue rechazada hasta en tres oportunidades.

“Los hospitales están que desbordan, no te pueden salvar cuando te estás muriendo. Tuve que ir tres veces a la guardia para que me hagan el test”, publicó Andrea.

La joven contó que tenía cinco días con dificultades para respirar, además de vómitos violentos. Afirmó que estuvo en una sala de emergencias tres veces en dos días por la fiebre y deshidratación que presentaba.

“Para los que me conocen y saben, tengo una alta tolerancia para el dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo”, agregó Halberian. La mujer vivía hace más de 20 años en Los Ángeles y murió producto de la pandemia el último fin de semana.

La mujer recibió la confirmación de que tenía COVID-19 el 22 de marzo, según Infobae.

Estados Unidos es uno de los más afectados por el coronavirus en el mundo. Con más de 260 000 infectados es el país que mayor cantidad de casos registra. Médicos y personal de salud también se han visto afectados como sucedió en Nueva York. Un médico que había tratado a pacientes con coronavirus murió junto a su pareja en una ambulancia, mientras se dirigían a un nosocomio.