Un profundo dolor ha dejado la muerte de Juan Eduardo en el corazón de su madre, Adriana, quien se encontraba internada en un hospital, pues al tener coronavirus tenía problemas para respirar. Fue allí cuando se enteró de la tragedia que ocurrió en su casa, en en donde el menor perdió la vida electrocutado.

Desde que se enteró que su madre había contraído el mortal COVID-19, Juan Eduardo estuvo al pendiente de su recuperación, la cuidó y la alimentó con mucho esmero durante más de 20 días. Ahora que Adriana comienza a sanar, su hijo murió.

Adriana explicó que el pasado viernes 3 de abril su salud empeoró, tenía dificultad para respirar, por lo que fue trasladada a un hospital de México. Pero el niño quiso quedarse en su casa y cayó una fuerte lluvia que provocó que el agua inundara su hogar.

Los vecinos comentaron al medio Excelsior que vieron al niño barrer y le ofrecieron su ayuda, pero él dijo que podía solo. Todo hace indicar que el menor encendió la bomba de la cisterna y se electrocutó.

Por duro que parezca, a Adriana le acaban de informar que ya se encuentra fuera de peligro y de la fase contagiosa del coronavirus, de la cual esperaba salir con ansia para poder abrazar a sus hijos, principalmente a Juan Eduardo que en días pasados acababa de cumplir 14 años.

Juan Eduardo amaba tanto a su mamá que le aseguró que si a ella le pasaba algo, él se moría, por lo que decidió cuidarla.

“Mi hijo me dijo ‘yo me quedo contigo’, no se me va a olvidar que dijo ‘no mamita con esa enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no mamita yo me muero contigo, nos morimos juntos’, se vino conmigo y es algo que le voy agradecer siempre”, señaló.

Adriana es taxista y no sabe cómo se contagió de coronavirus, ya que después de trasladar a varios pasajeros enfermos, algunos con gripe, otros con tos, comenzó a sentirse mal.

Personal de salud le ordenó entrar en cuarentena, pero por ser jefa del hogar, tuvo que mandar con sus familiares a sus cuatro hijos. Pero su pequeño Juan Eduardo decidió quedarse con ella para cuidarla en su humilde hogar en México.