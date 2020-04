María Avellanada, joven madre de familia y soltera escribió una emotiva carta dirigida al presidente de España, lamentando las decisiones tomadas frente al coronavirus.

En sus líneas, ella narra cómo fue despedida a raíz de la crisis de salud que vive su país y cuando fue a pedir ayuda al Servicio Público de Empleo Estatal, le dijeron que solo recibiría 200 euros al mes, recoge el portal web ABC de España.

“¿Donde están esas ayudas? ¿Qué tengo que hacer para poder vivir tranquila en confinamiento? ¿Le doy de comer a mi hijo y yo no como? He visto todo tipo de ayudas pero nadie habla de nosotras, las madres solteras.”, se lee en la misiva.

La mujer también manifiesta que el presidente de España, Pedro Sánchez solo se ha dedicado a pensar en la economía del país y no de lo que realmente necesitan sus ciudadanos para sobrellevar la pandemia, según informaciones del portal web ABC.

“Se podría haber evitado mucho y, sin embargo, presidente, has decidido cruzarte de brazos mientras se cumplían vuestros objetivos, como la gran manifestación del 8M que dejaste que se hicies, decidiste mirar para otro lado para reaccionar después, y eso no está bien, porque has jugado con la vida de muchas personas. De ahí ya no se vuelve, y lo sabes”, enfatizó.

España registra 119 199 casos de infectados con coronavirus, que se encuentran distribuidos en las diferentes comunidades autónomas. Pese a estas cifras alarmantes, son 30 513 las personas que han sido dadas de alta luego de superar el cuadro clínico.