Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy sábado 4 de abril de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy sábado 4 de abril de 2020

Temas conferencia mañanera AMLO ayer viernes 3 de abril de 2020

Prórroga de la deuda internacional

El presidente negó estar de acuerdo con una eventual cancelación de la deuda pública o una eventual prórroga. De acuerdo a López Obrador. el país azteca tiene la “capacidad para hacer frente a los compromisos adquiridos”.

Despido de trabajadores por cuarentena

El jefe de Estado mantuvo su postura de no querer llegar a las vías judiciales, pero que se mantendrán alertas ante cualquier posible abuso.

“Queremos que sea por la actitud, solidaria fraterna de los empresarios. Diría un comportamiento de dimensión social y humanista de los empresarios”, dijo AMLO.

Crisis provocada por el coronavirus

El mandatario reiteró que las el país atraviesa una crisis transitoria generada por el COVID-19, lo cual genera un clima de inseguridad en cuanto a la economía.

“Yo creo que no se puede y no se debe hacer un pronóstico hacia adelante en la situación actual, porque no hay normalidad económica, financiera y política", explicó.

Reducción de delincuencia en aislamiento

AMLO indicó que la incidencia delictiva se ha reducido en el último trimestre. Sin embargo, el mandatario manifestó que no se ha reducido como esperaban.

Reducción de gastos publicitarios

López Obrador reiteró la existencia de un acuerdo con concesionarios de medios de comunicación para negociar los tiempos oficiales a las estaciones de radio y los canales de televisión.

“Un gobierno que mantiene comunicación con el pueblo no necesita propaganda. Nosotros no podemos darles dinero para publicidad como era antes", afirmó.