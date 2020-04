Sobreviviente al Holocausto acerca del aislamiento por coronavirus: “Yo estuve escondida en un pozo por tres años”

En plena crisis por el coronavirus, el video de una anciana de 96 años contando su escalofriante historia de sobrevivencia al Holocausto, se viralizó en las redes sociales, ya que la comparó con la cuarentena decretada en muchos países como medida preventiva para frenar la pandemia del COVID-19.

En las imágenes aparece la anciana conversando con su nieta, la comunicadora argentina Connie Ansaldi, sobre las medidas de emergencia sanitaria que se han adoptado en su país.

Lo que parecía ser una tierna charla entre nieta y abuela, se convirtió en un mensaje para concientizar a miles de personas en todo el mundo que están viviendo en carne propia el aislamiento obligatorio.

“Yo estuve tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y dos años en el guetto sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar dos semanas en sus casas”, es el potente mensaje que acompaña el video.

Las personas de la tercera edad son las más vulnerables para hacerle frente al coronavirus, ya que sus defensas no soportan la neumonía que provoca la enfermedad, además de las condiciones preexistentes como la diabetes e hipertensión arterial que resquebrajan su salud.

“Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella, pero nosotros sí. Cuidemos a la abuli. La Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados. Todo tiene solución salvo la muerte. Esta también es una guerra y el enemigo es invisible. Yo me quedo en casa, quedate vos también”, escribió su nieta Connie Ansaldi.

Tras la difusión del video en las redes sociales, la increíble historia de la anciana alcanzó más de 260 000 reproducciones, 42 600 me gusta y decenas de comentarios en tiempos de coronavirus.