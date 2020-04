Hubo un tiempo en el que la sola mención del nombre Marlon Brando, otorgaba el tono sobrio que el interprete había dejado en producciones como Un tranvía llamado deseo, El padrino, Apocalipsis ahora, etc. Celebramos aquí sus 96 años de nacimiento.

El legado artístico de Brando es bastante amplio, por que vale la pena recordar también algunos eventos que tuvieron su sello fuera de las cámaras.

Protesta en los Oscar

Luego de haber ganado su primera estatuilla en 1955 por La ley del silencio, Marlon Brando decidió dejar en ridículo a todo Hollywood y poner en relieve la situación de los indios nativos americanos.

Se trata de uno de los hechos más recordados en la industria cinematográfica. En 1973, en lugar de asistir como nominado por El padrino a la 45a edición de los premios Oscar, Brando envió como representante a la actriz india americana Sacheen Littlefeather con un discurso de una hoja que tuvo que abreviar.

Roger Moore intentó entregarle el Oscar pero la actriz rehusó sostenerlo con un gesto que sorprendió a todos. Esto como protesta por lo ocurrido en el pueblo de Wounded Knee, Dakota del Sur. Donde los indios estuvieron sitiados por reclamar al gobierno de EE.UU. nunca haber cumplido con los tratados con las tribus indias, por lo que exigían una renegociación.

“Cuando fui nominado por El padrino me pareció absurdo ir a la ceremonia. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos a lo largo de seis décadas, mientras en aquel momento doscientos indios se hallaban sitiados en Wounded Knee”, afirmaba el actor en el texto que Littlefeather pudo leer completo al día siguiente.

Vencido por Cantinflas

En 1957, el mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’ lo venció en la terna de Mejor actor en comedia o musical. Marlon Brando era el favorito por su papel en la cinta The Teahouse of the August Moon.

Sin embargo el papel de Jean Passepartout, el sirviente del excéntrico Phileas Fogg en La vuelta al mundo en 80 días, le valió al comediante mexicano llevarse a casa el segundo premio más importante en la industria luego de los Oscar.

Curiosamente 'Cantinflas’ no quería participar de esta adaptación de la novela de Julio Verne hasta que terminó aceptando.

Caprichos en El padrino

Para El padrino, Brando hizo gala una vez más de su difícil carácter. Eran conocidas sus exigencias en los sets de filmación, a tal punto de ser considerado en muchos círculos como persona no grata. Pero el director Francis Ford Coppola lo mantuvo cerca para interpretar al patriarca de la familia Corleone.

A pesar de la buena relación con el director, Brando amenazó con retirarse de la producción si el actor Burt Reynolds fichaba como su hijo ‘Michael Corleone’. El papel finalmente recayó en un joven Al Pacino, quien entregó una actuación soberbia en una de las mejores sagas de la historia del cine.

Definitivamente la figura y genialidad de Marlon Brando sigue asombrando tanto por su innegable talento como por sus fuertes convicciones. Además por ese lado humano que todos tenemos con fortalezas y flaquezas.