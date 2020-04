Guayas se prepara para recoger miles de muertos

La pandemia del coronavirus ha matado a 120 personas en Ecuador, 22 más de lo registrado el último miércoles, y dejó el país envuelto en una crisis dentro de su deteriorado sistema sanitario.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, se han reportado el jueves 405 nuevos contagiados, lo que eleva a 3.163 el balance total hasta ahora, mientras que los casos sospechosos se sitúan en 3.302 y los “fallecidos probables a nivel nacional” (no confirmados médicamente) en 78.

La provincia costera del Guayas, que vive una difícil situación sanitaria, es la más afectada con 2.243 casos (302 más que ayer), y la mayor parte de sus positivos (1.520) se registran en la capital, Guayaquil, seguida por Sanborondón (173), Daule (160), Milagro (146), mientras que otras zonas reportan menos casos.

La nación ecuatoriana se prepara para un balance de entre 2.500 y 3.500 muertos por el COVID-19 solo en la provincia de Guayas, la zona cero de la propagación del virus, afirmó este miércoles Jorge Wated, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta en esa zona del país.

“Expertos médicos nos han dicho y estiman que fallecidos en estos meses llegarán entre 2.500 a 3.500 por el COVID-19 solo en Guayas, para eso nos estamos preparando”, declaró el funcionario, a cargo del equipo que trata de combatir la expansión del coronavirus en dicha jurisdicción.

En una comparecencia pública virtual, Wated se refirió a toda la problemática de los enterramientos en Guayaquil, capital de Guayas, y pidió “disculpas” a todos aquellos que “tuvieron una demora de días en ver retirados a sus seres queridos” y alegó que ello se debe a las dificultades propias de las circunstancias que ha generado la pandemia hasta el momento.

En los últimos días los guayaquileños se han quejado de que los cadáveres no eran recogidos por las funerarias y de que, en muchos casos, eran sacados a las calles por sus propios familiares en espera de la recogida.

Duros testimonios

“Desde la semana pasada he dado condolencias a muchas personas, no sé si están en las cifras oficiales, pero es la realidad. No se puede llorarlos. Es todo dolor. Un dolor que te paraliza, ¿qué haces con el cuerpo putrefacto de quien más amas?”, es lo que se pregunta Cecibell Balseca, ciudadana ecuatoriana que relata el dolor por el que atraviesa su localidad.

Uno de sus amigos acaba de fallecer por el coronavirus (COVID-19). Se llamaba Marcos; lo siguió su esposa, uno de sus hijos y su yerno.

“Otra en esa familia está contagiada, junto a siete niños, uno de ellos con 80% de discapacidad. Lo peor es que están en la casa donde vivían las personas que trascendieron”.

“A esos pequeños nadie les ha ido a tomar las pruebas para descartar si están enfermos", dice con esa voz que llega plácida en medio de la calamidad.

La paciente a la que Cecibell se refiere es Ericka. Vive en Garzota, primera etapa, Villa 28 (Guayas). Acaba de ser diagnosticada con COVID-19.

Por otra parte, cuatro periodistas murieron y 14 permanecen aislados en la misma provincia de Guayas tras presentar síntomas de COVID-19, informó la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios).

Tres de los cuatro periodistas fallecidos se sometieron a una prueba para detectar el coronavirus, pero solo se confirmó tras su muerte, algo que está ocurriendo en muchos de los casos en esa localidad.

Hasta el momento, de los 14 periodistas aislados que tenemos registro, 10 no han logrado hacerse la prueba.