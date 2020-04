Desde que inició la reforma energética en México, decenas de empresas entraron a competir al mercado de la gasolina. Frente a este contexto, los consumidores se encuentran siempre en busca de un producto de la mejor calidad con el precio más bajo.

Por ese motivo, en esta nota recomendaremos las mejores apps para consultar los precios de gasolina en México. Dichas herramientas se encuentran tanto en la Play Store de Google como en la App Store de Apple, y te permitirán saber los precios y estándares del combustible de manera actualizada.

Apps para buscar precios baratos de gasolina en México

Guía Pemex - Ubica tu gasolinera

Esta aplicación fue desarrollada por Petróleos Mexicanos (Pemex). Puesta en marcha en marzo de 2013, Guía Pemex ubica las franquicias de la paraestatal y muestra en tiempo real el precio de la gasolina en las distintas estaciones de servicio.

Asimismo, cuenta con una opción de búsqueda según distintos filtros, como ubicación, precio, tipo de combustible, forma de pago, negocios complementarios y valoración de la comunidad.

LitroxLitro

Esta herramienta para buscar gasolina barata fue lanzada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y tiene como características la comparación de precios entre gasolineras cercanas, así como poder presentar reclamos y denunciar.

Además, LitroxLitro indica qué estaciones presentan la gasolina más cara, la más barata y la ubicación de las gasolineras con un precio promedio, así como las no tienen información, ya sea porque están cerradas o porque no tienen el tipo de combustible que se busca.

GasApp - Gasolina barata en México

Esta app no pertenece a una institución pública, pero posee un promedio de valoración de 4 estrellas. GasApp muestra todas las estaciones registradas por la CRE, de modo que es certera en su búsqueda. Sin embargo, la descripción del aplicativo indica: “El desarrollador no es responsable por datos incorrectos o que no estén actualizados”.

Aparte de la búsqueda de los mejores precios de gasolina, la ventaja principal de GasApp es el reducido espacio que ocupa en la memoria del teléfono, con solo 8.33 MB de peso. Además, se puede descargar desde cualquier dispositivo.

Precio Gasolina México

Lanzada al público en febrero de 2017, Precio Gasolina México es una de las apps más descargadas del rubro. Con un ligerísimo peso de 4.09 MB, muestra los distintos precios de gasolinas y diesel en cada gasolinera, así como reporta con frecuencia la variación de los precios, con la fecha de su última actualización.

Esta herramienta recoge los precios de la CRE, y alimenta su base de datos con información de Pemex, Onexpo, Hidrosina, Oxxo Gas, Gulf, Chevron, Rendichicas, Petro 7, La gas, Texaco y FullGas.

Tanque Lleno - Gasolina México

La valoración de Tanque Lleno es ambigua, ya que en Android la califican con 4,3 estrellas, mientras que los usuarios de iOS le otorgan un tímido 2,8 sobre 5. La aplicación muestra las estaciones cercanas y el precio actualizado de la gasolina en cada una de estas. Además, ofrece un historial de cambios para poder observar la variación de los precios.

Entre otras funciones, Tanque Lleno permite al usuario calcular sus gastos mensuales en combustible, reseñas de las distintas gasolineras, tanto del servicio como del precio, para tener un mejor conocimiento de cada estación. Cuenta también con la opción de Google Street View, lo que ayuda a ubicar mejor las estaciones indicadas.

Waze

Con más de 100 millones de descargas y 4,6 estrellas de puntuación, la archiconocida app de navegación está disponible para todos los teléfonos móviles y además ofrece los precios del combustible de acuerdo a la ubicación del usuario.

Al formar parte de su sistema de navegación, Waze guía a los usuarios de México a las estaciones de servicio más cercanas y con los mejores precios. Las reseñas de esta herramienta respaldan la calidad de su servicio.

Al tratarse de gasolina, las personas siempre buscarán la mejor calidad con los precios más accesibles. Existen muchas herramientas que cumplen esta función, y depende del usuario decidirse por la que mejor convenga a las características de su equipo y a sus exigencias.