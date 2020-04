El veloz avance del coronavirus en distintos países del mundo ha puesto en jaque a las autoridades, y México no ha sido la excepción, pues además de las tibias medidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al COVID-19, dos gobernadores dieron positivo al virus Wuhan, creando un ambiente de incertidumbre en el gobierno de AMLO.

El caso de Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo y gobernador de Hidalgo, diagnosticado con coronavirus el 29 de marzo como el del gobernador de Tabasco Adán Augusto López, quien diese positivo al COVID-19 el mismo día despertaron la duda respecto al destino de México en caso AMLO también fuese diagnosticado con la enfermedad.

AMLO visitó el Hospital de la Mujer y del Niño.

PUEDES VER Cotización del dólar en pesos mexicanos hoy, viernes 3 de abril de 2020

Si se diera el caso y López Obrador fuese contagiado, sería recomendable que decida guardar reposo en cuarentena y, en ese contexto, una persona de su gabinete debería sucederlo.

El encargado del destino de México en este hipotético caso se encuentra en el artículo 85 de la Constitución política del país.

“Cuando el presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”, indica la Carta Magna mexicana para este caso extraordinario.

Es decir, que en caso López Obrador decida retirarse temporalmente de la presidencia, la encargada de sucederlo y gobernar sería Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación.

Periodistas acatan medidas contra coronavirus durante la conferencia matinal de AMLO. (Foto: Infobae)

PUEDES VER Mañanera AMLO: temas de la conferencia hoy viernes 3 de abril de 2020

Sin embargo, en palabras de algunos politólogos, aunque AMLO fuese diagnosticado con coronavirus, es poco probable que solicite la licencia pues se encuentra acostumbrado a recorrer el país y a imponer la agenda pública, además de buscar mantenerse firme ante una oposición que constantemente lo cuestiona, aun cuando el expresidente Felipe Calderón anunció que acepta una tregua en favor de México.

Los temores respecto a un posible contagio de COVID-19 hacia el líder de Morena se sustentan en las recientes reuniones que sostuvo el mandatario con los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad, y el de Tabasco, Adán Augusto López, precisamente los líderes políticos que dieron positivo a coronavirus.

PUEDES VER Felipe Calderón acepta tregua del presidente AMLO ante coronavirus [VIDEO]

En más de una ocasión, el líder del Partido Morena ha asegurado que solo se hará la prueba si presenta síntomas, además de descartar un posible aislamiento para evitar que sus adversarios políticos tomen ventaja.

“Los conservadores quieren que me aísle. Imagínense, no habría conducción o sí, habría conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan, y eso es lo que ellos quieren, la conducción política del país de manera irresponsable”, manifestó en una presentación en Culiacán, Sinaloa, el pasado domingo.

En caso se diese este panorama, no sería la primera vez que sucedería, pues años atrás el expresidente Adolfo López Mateos sufrió un derrame cerebral y se vio obligado a dejar el cargo a Gustavo Díaz Ordaz.

PUEDES VER Mapa del coronavirus en México y los casos de COVID-19 en los diferentes estados del país

En el caso de AMLO esto no sucedería pues, a decir de algunos politólogos como el catedrático de la UNAM Édgar Ortiz Arellano, abandonar demostraría debilidad y motivo para las críticas de sus opositores, sobre todo durante la crisis económica y ahora sanitaria que afronta el país.

“Más allá de la salud, al presidente le preocupa el impacto económico que provocará la epidemia y el segundo el costo político que le representará a su administración y a las elecciones del próximo año. En cualquier escenario en el que pudiese caer enfermo, las acciones que tomará estarán en función de estas dos variables” indicó Ortiz.

Además, aseguró que la salida de AMLO del escenario político en favor de Olga Sánchez Cordero podría ocasionar conflictos dentro de su partido Movimiento de Restauración Nacional (Morena) debido a la poca cohesión entre sus miembros.

El 19 de marzo se dio la primera muerte por coronavirus en México y disparó las alarmas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“No hay cohesión de grupo, ni veo posibilidades de acuerdo, por lo que en quien veo más capacidad por la experiencia, por la presencia mediática, por la fuerza política y por la presencia internacional, sería el canciller Marcelo Ebrard”, destacó.

Las medidas tomadas por AMLO frente a la expansión del coronavirus han sido ampliamente criticadas por la oposición, e incluso la cantante Thalía hizo un llamado a desobedecer las indicaciones y mantenerse en cuarentena. Asimismo, una declaración del presidente de México también le significó una gran cantidad de cuestionamientos, pues semanas atrás indicó que ‘se encontraba protegido’ debido a algunos amuletos que, según aseguró, lo mantenían seguro ante el coronavirus.