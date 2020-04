Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que, durante la contingencia sanitaria desatada por el coronavirus COVID-19, el nivel de violencia en el país no mostró una reducción notoria, sobre todo a finales del mes de marzo.

Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario hizo hincapié en que la proliferación de la violencia corresponde a los grupos de crimen organizado y sus disputas territoriales, y no a la violencia doméstica que podría surgir tras aplicar las medidas de aislamiento social y sana distancia para frenar el avance del coronavirus.

No obstante, el gobierno mexicano ha dispuesto medidas de vigilancia y contra la violencia de género. “Quiero aclarar que no se trata de violencia familiar, para que no se diga sin fundamento que como la gente está en sus casas hay más violencia", señaló.

López Obrador también explicó: “Seguimos bajando en el trimestre, pero no como quisiéramos. Se pensaría que en marzo, a finales, cuando ya estaba más extendido lo del coronavirus, íbamos a tener una disminución considerable, pero no ocurrió así”.

Sin embargo, negó que los actuales niveles de violencia indicaran un desborde social. “La violencia es la misma la que siempre ha prevalecido, la de las bandas del crimen que se siguen disputando plazas, pero no una situación que tenga que ver con la vinculación familiar, ni por cuestiones sociales”.

El presidente de México señaló que, de todas formas, han reducido el número de homicidios y delitos en general, pero no lo suficiente para “cantar victoria”. Indicó que, por tal razón, todos los días reciben el reporte en dicha materia, puesto que, si bien el gobierno se ha enfocado en combatir el COVID-19, seguirán garantizando la paz y la seguridad.

Situación del coronavirus en México. (Foto: Captura)

México confirma 1510 casos positivos de coronavirus

Durante la rueda de prensa ofrecida por las autoridades sanitarias el último jueves, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, anunció que el número de casos confirmados de COVID-19 se elevó a 1510. Además, se han registrado 50 fallecimientos a causa de la enfermedad.

Entre los estados con mayor incidencia del nuevo coronavirus, la Ciudad de México, EDOMEX y Jalisco encabezan la lista con 327, 171 y 104 casos confirmados, respectivamente.