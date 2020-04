Después de que las autoridades del gobierno en México hicieron oficial la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus las escuelas privadas y públicas tuvieron que cancelar sus actividades a nivel nacional; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que, en el caso de las colegiaturas, los pagos entre los padres de familia y los colegios privadas deben negociarse para que no se vean afectados.

Así lo anunció en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante un comunicado, Profeco señala que los pagos de colegiaturas no se han eliminado debido a que la contingencia está denominada como causa de fuerza mayor por esta razón los proveedores, en este caso de escuelas privadas no pueden continuar dando clases.

Pese a que muchas instituciones educativas han aplicado las clases en líneas para continuar con la currícula escolar, el cobro de las colegiaturas correspondientes de abril y marzo tendrían que ser consideradas bajo esas circunstancias especiales, pues aducen que las clases virtuales reducen gastos en servicios de luz agua y otros para los planteles educativos.

“Eso quiere decir que los colegios con quienes cada padre de familia tiene un contrato - colegios privados-, en ese contrato, el colegio no está obligado a dar el servicio, porque por fuerza mayor no puede darlo”, dijo el titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla.

“Lo que se debe de hacer, es que los padres de familia, deben de negociar, conciliar, con cada colegio, para llegar a un acuerdo de una cuota reducida o un plazo sin intereses, o ya encontrarán la manera de resolverlo; pero simplemente quererse lavar las manos como Pilatos y decir, no hay clases, no hay pagos. No funciona así, porque es un caso de fuerza mayor”, explicó el funcionario.

Finalmente, se detalló que esta norma no libera al consumidor de sus obligaciones de pago, ya que no recibe clases por una fuerza mayor.

¿Qué es Profeco?

Es un es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano, creado con el fin de promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.