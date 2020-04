Una mujer de Estados Unidos tuvo la oportunidad de despedirse de su madre, quien estaba a punto de fallecer por el nuevo coronavirus, gracias al apoyo de una enfermera del hospital, quien facilitó su teléfono celular para que se comunicara mediante una videollamada.

Carolann Christine Gann, de 75 años, sufría de una enfermedad pulmonar y de insuficiencia cardíaca cuando contrajo el coronavirus. Su hija, Michelle Bennett, sintió que su mundo “se desmoronaba un poco” al conocer el resultado de la prueba, según relató a la estación KIRO. Con los días, la madre empeoró y tuvo que ser aislada.

“No poder estar allí y tomar la mano de mi madre, frotarle la cabeza, decirle las cosas que quería decirle. Fue una sensación de impotencia, puedo recordar los días en los que me sentía tan frustrada e impotente y no poder hablar con ella porque no estaba consciente durante ese tiempo”, comentó su hija al canal CNN de Estados Unidos.

El jueves pasado, Bennett recibió una llamada del hospital: una enfermera le avisó que su progenitora ya no tenía mucho tiempo de vida y la contactó con ella para que le diera un último adiós.

“Te perdono mamá, te amo. Sé que no tuve la oportunidad de decirlo”, decía la hija, emocionada y recordando las discusiones que tuvo con su madre. “Mamá, está bien irse. Está bien irse ahora”, le expresó. Alrededor de una hora después, Gann falleció.

Bennett se mostró muy agradecida con el gesto de la enfermera, quien empleó su propio teléfono celular para que la comunicación tuviese lugar y que, según relata, lloró cuando puso fin a la llamada. “Se lo difícil que es para ellos”, manifestó.

Estados Unidos ha sobrepasado los 210 000 contagios y las 4700 muertes por el nuevo coronavirus.