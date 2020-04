La muerte arrasa en Guayaquil

Oficialmente en la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, han fallecido 60 personas víctimas del coronavirus, cuando en todo Ecuador la cifra llegó ayer a un total de 93. Pero estas víctimas son las que llegaron a los establecimientos de salud. Los muertos son muchos más, sin embargo no han sido registrados, porque las autoridades no los pueden retirar de las viviendas o de la calle. Según reportes de la policía guayaquileña, las autoridades han recibido más de 550 pedidos de levantamiento de cuerpos.

“Los hospitales privados y públicos han colapsado. Tres compañeros de trabajo llevaron a sus padres para ingresarlos a un centro hospitalario público, luego a los privados -no importaba el costo- pero tampoco pudieron ingresar. Uno de ellos murió en el estacionamiento del hospital, en la ambulancia, y el otro igual. Por eso, la gente está muriendo en su casa, porque como no hay suficiente atención, los servicios hospitalarios están colapsados”, relató el editor del diario guayaquileño El Universo, José Olmos.

“El viceministro Julio López ha dicho que en estos momentos las estadísticas deben quedar a un lado y lo que importa era parar la enfermedad. Pero si no se tiene estadísticas correctas, tampoco se puede detener a la epidemia. Entonces, estamos frente a una especie de indefensión donde la gente no sabe dónde acudir con su enfermo agonizante, que anda de hospital en hospital. Como no hay ambulancias, los trasladan en camionetas”, explicó Olmos.

No hay espacio en las morgues. Por esta razón, las autoridades han resuelto habilitar un cementerio para una capacidad de 2 mil cadáveres, aunque probablemente resulte insuficiente si la curva de infectados no deja de ascender.

El reportero Alfonso Albán, del diario Expreso, que se edita en Guayaquil, relató a La República que el disparo del número de víctimas de la epidemia obedece a una combinación de responsabilidad del gobierno de Lenín Moreno y de los propios ciudadanos.

“Lo que sucede en Guayaquil responde a dos factores. Por un lado, la decisión del gobierno (de Moreno) que fue tardía y, por otro lado, el desinterés por parte de la ciudadanía de no acatar la cuarentena con las restricciones que impuso el gobierno nacional. Esto es el resultado de una mezcla de ambos factores”, relató Albán.

Todo esto coincidió con un contexto peculiar.

“En el caso particular de Guayaquil y del Guayas, y de ciudades cercanas a Guayaquil, el vicepresidente Otto Sonnenholzner explicó que, como estábamos en época de vacaciones en la costa (ecuatoriana), llegaron personas del exterior a Ecuador. Estas provenían, principalmente de España y otros lugares de Europa, y resultó que llegaron con el virus. No respetaron la cuarentena, y en lugar de quedarse en sus casas, organizaron fiestas, reuniones, bodas , etc., lo que de alguna manera es reflejo de lo que vemos ahora”, dijo Alfonso Albán.

El periodista guayaquileño describió las espantosas imágenes de los cuerpos de víctimas del coronavirus regados en calles, vecindarios y casas porque no existe suficiente personal para efectuar el levantamiento legal de los cadáveres.

“Nos ha sorprendido a muchos ver las imágenes que nos llegan por redes sociales de cuerpos de personas fallecidas tendidas en las veredas de las casas, que ya llevan días y se encuentran en estado de descomposición. Al llamar al 911 para pedir que vayan a recogerlos, resulta que el sistema está saturado. Por eso se ven en las redes los cuerpos tirados”, precisó el reportero de Expreso.

Todos sospechan que los próximos días serán mucho peor.

“Es una situación dura, dura, dura”

“Nadie calculó lo que iba a pasar. Incluso nosotros lo tomamos como algo lejano, porque la enfermedad estaba en China, luego pasó a Italia y España. Pero la verdad es que Guayaquil es una tierra de muchísima migración", señaló José Olmos.

“La gente ecuatoriana que estaba en Italia o que trabajaba en España, al ver el avance de la epidemia, regresó sin síntomas. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos en el nivel 4. Fue demasiado rápido y ahora estamos enfrentando una situación dura, dura, dura”, apuntó.

Los datos

Alto nivel. Las cifras difundidas ayer por el Gobierno indican que la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentra el 70.5% de casos, de un total de 2.748 en el país.

Fallecidos. Del total de 93 muertos, 60 corresponden al Guayas.