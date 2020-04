“No debería decidir quién vive y quién muere”: carta de una doctora frente al COVID-19 en EE. UU.

Kelly Michelson decidió contar la realidad en la que labora el personal médico en Estados Unidos, y las decisiones más crueles que tienen que enfrentar debido al coronavirus.

“Si se trata de racionalizar, no debería ser yo quien decida quién debe vivir y quién debe morir”, escribió la directora.

En la carta, Michelson señala que para los doctores es muy difícil tomar este tipo de decisiones, en las universidades y escuelas de medicinas no han aprendido sobre esto, sino todo lo contrario, recoge el portal web Infobae.

“La escuela de Medicina no me enseñó cómo decidir cuál de mis pacientes debería vivir y cuál debería morir si el racionamiento del equipo médico o el tratamiento fuera necesario. Pero recientemente he pasado la mayor parte de mi tiempo planeando la posibilidad de que mis colegas y yo necesitemos tomar esa decisión con precisión”, explicó.

El planteamiento de la doctora llega luego de que se conocieran noticias desde Italia y España en las que los médicos, por falta de implementos necesarios para tratar a todos los pacientes enfermos de coronavirus, tengan que decidir a quién atender primero, según información del portal web Infobae.

Asimismo, el gobernador de la ciudad de Nueva York manifestó que el aumento de casos ha generado que se adquieran más ventiladores, pero la médica manifiesta que aún así son insuficientes.

En Estados Unidos se registran 203 000 personas infectadas con coronavirus, y al menos 4473 han muerto, según la Organización Mundial de la Salud.