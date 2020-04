Fabricante de cigarros apuesta por usar hojas de tabaco contra la COVID-19

El grupo British American Tobacco (BAT), que fabrica cigarrillos de reconocidas marcas como Hamilton y Lucky, anunció que está intentando desarrollar una vacuna contra el coronavirus usando hojas de tabaco. A cargo del proyecto se encuentra su filial biotecnológica estadounidense Kentucky BioProcessing (KBP).

La vacuna se encuentra en fase preclínica y, por lo tanto, no ha sido probada en seres humanos y aún no fue avalada por las autoridades sanitarias. No obstante, si se demuestra su eficacia, BAT, con la ayuda de socios y gobiernos, afirma que podría producir entre 1 y 3 millones de dosis semanales para junio.

Según información de AFP, KBP ha logrado clonar parte de la secuencia del COVID-19, lo que le permitió desarrollar una molécula que puede crear anticuerpos para protegerse contra el virus, asegura. Anteriormente, en 2014, la filial biotecnológica desarrolló también un tratamiento contra el ébola.

Para crear la vacuna, el anticuerpo se inyecta en las hojas de tabaco, un método que BAT asegura puede ser más efectivo que las técnicas tradicionales.

“Creemos que hemos hecho un avance significativo con nuestra plataforma tecnológica de hoja de tabaco y estamos dispuestos a trabajar con los gobiernos y todas las partes implicadas para ayudar a ganar la guerra contra el COVID-19”, afirma David O’Reilly, director de investigación científica de BAT.

El grupo se encuentra en contacto con las autoridades sanitarias de Estados Unidos y el Reino Unido para llevar a cabo la investigación.

En todo el mundo, la carrera contrarreloj para encontrar un remedio contra el nuevo coronavirus, tanto en forma de tratamiento como de vacuna, está siendo asumida por todos.

La Agencia Europea de Medicamentos (AEM) dice que “puede pasar por lo menos un año antes de que una vacuna contra el COVID-19 esté lista para su aprobación y disponible en cantidades suficientes para su uso generalizado”.