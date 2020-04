Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aprovechó un espacio durante su conferencia matutina para expresar unas palabras de condolencias a los familiares y amigos del exsecretario de Comunicaciones y Transporte en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza, quien murió el último lunes 1 de abril de 2020 en la Ciudad de México.

A su vez, el jefe del Ejecutivo Federal prefirió no hablar sobre las investigaciones existentes contra el exfuncionario, ya que consideró que no era el momento adecuado pese a que le hubiera gustado hacerlo.

“Por razones obvias no hablo de eso, me gustaría, no lo puedo hacer. Cada vez que alguien fallece y que las familias, los amigos sufren, pudiese yo enviarles a todos mi pésame. A todos, a todos”, expresó el mandatario.

Asimismo, AMLO añadió que nadie debe alegrarse de la muerte de una persona, sino tomar ese momento para ser humanos con la tristeza del otro.

“No hay que solazarse con la muerte de nadie, tenemos que ser cada vez más humanos lo que se decía antes y es ahora un lema de la Universidad de la Ciudad de México, ‘nada humano me es ajeno’”, acotó.

Gerardo Ruiz Esparza ​ fue un abogado y funcionario público mexicano en el gobierno de Peña Nieto. (Foto: Milenio)

Enrique Peña Nieto también envía condolencias

Por su parte, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, a través de sus redes sociales confirmó la noticia del deceso al expresar unas sentidas palabras a los allegados de Ruiz Esparza, a quien consideraba un amigo.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD”, publicó Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

Investigación contra Gerardo Ruiz Esparza

En nombre del 2019, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), dio a conocer la existencia de una investigación abierta contra Gerardo Ruiz, así como una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

El proceso indagatorio está relacionado con los malos manejos financieros y presuntos actos de corrupción realizados con la empresa OHL.