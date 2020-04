Aislamiento domiciliario por coronavirus aumenta los casos de violencia infantil en España

La violencia infantil se ha incrementado durante el aislamiento domiciliario ordenado por el Gobierno de España. Así lo reportaron desde la Fundación Anar, que recibe peticiones de ayuda a través de WhatsApp de manera completamente confidencial.

PUEDES VER Incrementan las llamadas al teléfono contra la violencia de género durante el confinamiento en España

Desde la semana del 23 al 30 de marzo, el chat anónimo de esta entidad ha recibido 173 casos de maltrato grave, de un total de 270 solicitudes de ayuda.

Esto se traduce en 24 casos al día en el país. Del mismo modo, manifestaron que estas cifras tienden a incrementar con los días.

CONSECUENCIAS coronavirus:



El alcoholismo, los suicidios y el maltrato infantil suben notablemente en España- por ejemplo. pic.twitter.com/hMoorzVzKu — Miguel Bienert (@Marpin2027octub) April 1, 2020

En este sentido, se registra una variación en el porcentaje de atención de casos de un día a otro, tan es así que el día 23 hubieron 36 % consultas sobre casos de violencia, pero el día 31 esto se incrementó al 40 %.

“Es alarmante y preocupante porque en estos días están creciendo las consultas. El riesgo aumenta porque la víctima no puede alejarse del agresor. No podemos comparar exactamente con el pasado porque esta es una circunstancia especial, pero sí percibimos un aumento en general y cuantificamos un incremento día a día”, aseguraron desde la entidad.

Del mismo modo, la directora de la Fundación Anar Diana Díaz, expuso que “en un entorno supuestamente seguro hay más violencia que nunca: de cada cinco casos recibidos, dos son de violencia”.

Fundación Anar brinda porcentajes de casos de violencia registrados

Entre la información recopilada, presentó que de cada tres consultas recibidas en una semana, más de una era de violencia contra un menor. El 12.7 % de las conversaciones que se tienen por chat indican que sufren de golpes, heridas, marcas.

Desde @APINGU_Oficial las familias formadas por #GestaciónSubrogada en países reguladores de la misma, solicitamos ante el avance del #COVID19:



➡️ Auxilio a las familias y niñxs.



➡️ Cese al maltrato infantil institucional.



➡️ Documento de viaje garantizando su regreso a España pic.twitter.com/oiMLHOXZMV — APINGU (@APINGU_Oficial) March 29, 2020

En la misma linea, el 7 % de casos denuncian manipulaciones, insultos, menosprecios y vacíos. Por si fuera poco, un 3.5 % de casos son de agresiones sexuales.

“Es una violencia muy grave porque los menores no pueden escapar de su agresor y porque se está produciendo en entornos donde no hay otros adultos protectores, bien porque no lo saben o bien porque no hacen nada para evitarlo”, afirma Diana Díaz.