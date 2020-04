Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, explicó que el Metro de la Ciudad de México no puede parar de funcionar ante la emergencia originada por el coronavirus en el país azteca, pero manifestó que aumentarán normas preventivas para evitar los contagios en el medio de transporte.

Según AMLO, el Metro de CDMX continuará su circulación con reducida cantidad de personas en sus vagones para salvaguardar la vida de las personas y no provocar que se saturen los hospitales de casos positivos.

“No se puede detener el Metro, pero se tiene que cuidar que no se congestione, que no se atiborre, que se ordene el transporte, eso lo puede hacer el gobierno, que se embarquen y se trasladen en vagones no llenos, eso se puede hacer de entrada”, afirmó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo Federal repitió una vez más en su conferencia matutina que, los ciudadanos de México deben de aplicar las recomendaciones del proyecto Sana Distancia. Sin embargo, manifestó que lo más importante es quedarse en casa “si no se tiene una actividad esencial” fuera de esta.

AMLO habla sobre el coronavirus en México

Durante la ‘mañanera’ de este miércoles 1 de marzo de 2020, el mandatario enfatizó en las dos etapas de combate que se tiene que realizar contra el COVID-19.

La primera trata de evitar el desborde de la pandemia, y la segunda se basa en cuidar que no se deteriore la economía.

“La experiencia en países donde se desbordó la epidemia saturó los hospitales; entonces, lo que se busca es que el crecimiento sea conducido y eso se puede evitar si no hay contagio”, expreso.