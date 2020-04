El coronavirus en Estados Unidos sigue en expansión, ante la falta de estrictas medidas para contener su avance, debido a la negativa de muchos gobernadores. Sin embargo, el estado de Florida ha decidido frenar la expansión del letal virus y ha decretado la cuarentena obligatoria.

Tras varias semanas de resistencia, el gobernador, Ron DeSantis, anunció que decretará el confinamiento social obligatorio en todas las casas de dicho estado.

Hasta el momento de la decisión, solo los principales condados afectados por el coronavirus en el sur de Florida, como Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, habían tomado las medidas de pedir a todos sus residentes permanecer en sus hogares.

De Santis adoptó la medida, después de sostener una llamada telefónica por la mañana con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien extendió por otros 30 días las recomendaciones a nivel nacional de mantener el distanciamiento social para frenar la pandemia del virus originado en Wuhan, China.

“Dada la situación única en Florida, hoy voy a hacer una orden ejecutiva que indique a todos los floridanos que limiten los movimientos e interacciones personales fuera del hogar solo a aquellos necesarios para obtener o proporcionar servicios esenciales o realizar actividades esenciales”, dijo en una conferencia de prensa, la tarde de este 1 de abril, en Tallahassee, capital del estado sureño.

El funcionario reconoció que “la pandemia no respeta fronteras globales y ciertamente no lo hará con límites estatales", el republicano agregó que no se puede esperar, no se puede dejar la decisión a un condado o gobierno municipal.

La orden ejecutiva, que lleva la rubrica de DeSantis, entrará en vigencia a la medianoche del jueves 2 de abril y excluye las actividades esenciales. De igual manera, ordena el cierre de todos los negocios no esenciales.

En Florida existen cientos de hogares que refugian a gente adulta mayor. Foto: CiberCuba

Florida es catalogado como un estado vulnerable a la enfermedad, debido a que una cuarta parte de la población es mayor de 60 años.

Los casos de coronavirus confirmados en Florida llegaron a los 7000, este 1 de abril, tras reportarse 214 nuevos positivos y dos fallecimientos adicionales, informaron las autoridades.