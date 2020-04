La trujillana Liz Dávila Ávila consiguió un contrato, que vencía en junio de este año, para trabajar como mesera del comedor principal del crucero Mariner of the Seas, de la compañía más importante del mundo, Royal Caribbean International. Al desplegarse por todas partes la epidemia de coronavirus, el 16 de marzo la empresa decidió suspender todas sus actividades. Desde entonces, Liz se encuentra encerrada en una cabina del navío en altamar.

La embarcación se encuentra en el Atlántico, entre Miami y las islas Bahamas.

Los directivos de la compañía anunciaron que el 11 de abril retornarían a sus actividades, pero debido al incremento del número de enfermos en un centenar de países, decidieron prolongar la medida hasta el 11 de mayo. Fue una terrible noticia. Liz tiene 35 años y es natural de Trujillo. Se encuentra confinada en una cabina del crucero Royal Caribbean International, donde labora como mesera.

Ella al igual que otros diez peruanos se encuentran varados en altamar del Atlántico.

“Hace dos semanas que nos encontramos navegando en altamar sin poder regresar a nuestro país, desde que el gobierno de nuestro país decidió cerrar las fronteras debido al coronavirus. Entendemos la situación, pero también tenemos familiares que necesitan de nosotros. Yo tengo una niña de un año que me espera en casa en Trujillo, y no puedo estar con ella por el estado de emergencia”, manifestó la peruana, angustiada, a La República.

"Desde el 16 de marzo no tenemos pasajeros a bordo. Solo estamos las personas que trabajan y los tripulantes que son aproximadamente 900 de diferentes nacionalidades”, relató.

Dos infectados

El Mariner of the Seas cuenta con 1674 lujosas cabinas para pasajeros, que ahora están desoladas. “Lo bueno es que la compañía nos brinda todas las facilidades como alojamiento, desayuno y almuerzo, pero no estamos tranquilos porque el capitán de la nave nos ha confirmado que hay dos personas que posiblemente tengan el coronavirus. Por eso ha dispuesto que no salgamos para nada a la plataforma”, detalló Liz.

Está confinada en su habitación. Ni piensa en salir, por temor al contagio.

“Por medidas de seguridad ahora estamos confinados en una cabina o habitación de los pasajeros. Prácticamente estamos encerrados, no salimos para nada. Solo para recoger nuestros alimentos que son dejados en la puerta de cada cabina”, afirmó.

Nuestra compatriota lleva apenas dos meses trabajando en el Royal Caribbean International, con un contrato de seis meses que vencía en junio de este año, pero debido al coronavirus su situación y la de otros compatriotas se ha complicado.

Explicó que las oficinas de la compañía de cruceros se ubica en Puerto Cañaveral, Florida, Estados Unidos, y que la última vez que ancló fue el 26 de marzo en Miami, solo para abastecerse de productos y nuevamente retornar a altamar.

Los otros 10 peruanos prefirieron no relatar sus historias, dijo Liz Dávila.

“Señor presidente ayúdenos a volver a nuestros hogares. Así como yo, hay decenas de peruanos que trabajan en otros cruceros que están en altamar y no pueden regresar a nuestro país”, imploró al mandatario Martín Vizcarra.