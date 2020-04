El Ministerio de Sanidad comunicó este miércoles que la cifra de pacientes críticos en España no ha variado, pues son 1514 los pacientes ingresados con COVID-19 en UCI. Frente a esto, personal sanitario de diferentes hospitales de Madrid considera que las cifras que presenta la autonomía no son reales, dado que no se contabilizan las altas ni fallecimientos.

“Los datos no reflejan con exactitud lo que está ocurriendo en las UCI”, expresó una intensivista de un centro de salud de la comunidad. En el Hospital Ramón y Cajal hubo dos ingresos en las últimas 24 horas, cero altas y ningún deceso. En este centro hay cuatro plazas libres, “una explicación puede ser la apertura de 30 camas de ventilación mecánica no invasiva”, refirió una sanitaria.

El hecho de contar con estas camas de ventilación permite que haya más capacidad de atención en las UCI, donde la ventilación mecánica sí es invasiva.

En España hay, según indicó en Ministerio de Sanidad, 1514 pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos. (Foto: Cluster Salud)

PUEDES VER Mapa del coronavirus en España: más de 102 000 contagios y 9053 muertes

El panorama es similar en el centro Príncipe de Asturias, en Alcalá. Los profesionales que atienden en esas unidades han referido que la situación es “aún peor”, ya que el martes por la noche se vieron precisados a habilitar una nueva zona de atención en el área de Cirugía Mayor Ambulatoria.

“Empezó la noche con una ratio de 12 pacientes para tres enfermeros, con eso ya iban por encima de la ratio óptima, que en los hospitales públicos es de dos por pacientes. Después, forzando, se hicieron dos ingresos más”, comentó un profesional de dicho hospital.

Respecto a la no variación en Madrid de pacientes en estado crítico, la jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, indicó que se ha apuntado la “menor presión” existente en algunas autonomías.

Fernando Simón, director del mismo centro, comentó en la comparecencia de este miércoles que tanto las hospitalizaciones e ingresos en UCI están disminuyendo, y para esto es primordial que el sistema sanitario pueda brindar la atención a los pacientes.

Debido al incremento de casos críticos, sanitarios han tenido que desestimar el ingreso de pacientes a UCI. (Foto: Francisco Avia)

“Que ese número vaya bajando de forma drástica parece indicar que vamos en la buena dirección, aunque no lo podremos valorar correctamente a finales de esta semana o principios de la siguiente”, explicó.

PUEDES VER España suma 864 muertes en el último día y supera los 100 mil positivos de coronavirus

Niegan el ingreso a UCI

Debido al incremento de casos graves, las UCI han tenido que negar el ingreso de pacientes. Así lo han confirmado sanitarios del Hospital de La Paz: “No hay que olvidar que desde hace más de 10 días las UCI tienen que desestimar pacientes porque se han quedado sin respiradores y solo hay sitio cuando alguien muere o se recupera y pasa a planta”.

A esta voz, se suma la de otra sanitaria que refirió que “no hay más camas… Está todo lleno”. En este centro, en las últimas 24 horas, ha habido un deceso y dos altas de la UCI.

Hospitales de Madrid han tenido nuevos ingresos de pacientes en las unidades de cuidados intensivos en las últimas 24 horas. (Foto: Redacción Médica)

Es así que los facultativos consideran que para conocer la realidad en las Unidades de Cuidados Intensivos se debería exponer diariamente la cantidad de camas disponibles en cada hospital, los ingresos, extubaciones y muertes. “Y si se quiere ver exactamente el colapso absoluto en el que trabajamos, a cuánta gente hay que desestimar, esa sí es la realidad”, enfatizó un médico.

PUEDES VER Trabajadores del Metro de Madrid donan 15 mil euros en artículos de primera necesidad a hospitales y residencias

Coronavirus en Madrid

La Comunidad de Madrid ha reportado en el último día, 2331 nuevos positivos de coronavirus, 262 decesos y 1947 pacientes se encuentran curados. Estos números reflejan, hasta el momento, que en la autonomía existe un total de 29 840 casos confirmados, de los cuales 1514 están en UCI. La cantidad de muertos se ha elevado a 3865, mientras que los curados actualmente son 10 827.