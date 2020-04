La madrugada del martes se registró la muerte número 26 por coronavirus en Argentina. Se trata de Liliana Ruiz, una mujer de 52 años dedicada a la pediatría. Su hija de 19 años, le escribió una extensa carta de despedida en donde cuenta la difícil vida que pasó su madre, pero resalta el amor incondicional que la caracterizaba.

Liliana no tuvo una vida sencilla. Su madre murió de cáncer cuando ella tenía solo 12 años. Su padre, unos años después, falleció de un accidente cerebrovascular.

A los 33 años, fue diagnosticada con artritis reumatoide. Unos años antes, a los 20, había vencido al cáncer de cuello uterino, por lo que paralizó sus estudios durante un largo tiempo. Desde pequeña quiso ejercer la medicina, y a pesar de las dificultades económicas, logró culminarlos en la ciudad de Córdoba y dedicarse a la pediatría.

“Hola, para quienes no hayan conocido a mi vieja, se las presento: Desde que nació no la tuvo fácil, no solo sufrió discriminación por ser pobre, sino también por ser ‘negra’”, se lee al inicio de la carta de despedida, que su hija Sofía Armatti, de 19 años, escribió para ella.

Resalta que a su madre le gustaba el atletismo, pero no podía ir a competencias por la falta de dinero para costear los viajes. “Ella era mejor que muchos, y no le faltó talento, le faltó dinero”, escribe.

“Desde que conozco a mi madre, ella siempre trabajó. Llegó a tener tres trabajos al mismo tiempo. Con mi padre hacían lo posible por cuidarnos y que no nos faltara nada, y estoy muy agradecida por eso”, recuerda la joven.

“Ella realmente tenía ganas de vivir, muchas. Tenía más proyectos que yo, que tengo 19 años. Ella no merecía esto, no merecía que su vida termine así”, se lamenta su hija, quien desde sus redes sociales aclaró que su madre no le guardaba rencor a las personas que la discriminaron y le hicieron daño.

“Fue, es, y será mi madre para siempre. Mi modelo a seguir, mi orgullo, mi pilar, la que con su amor incondicional todo lo cura y lo persona. Te amo para siempre, mami”, concluye su despedida.