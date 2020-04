Colombia: policía denuncia a esposa de coronel por obligarlo a hacer trabajos personales

Un oficial de la Policía de Santa Marta en Colombia ha denunciado que la esposa de su superior lo maltrata, llamándolo para realizar trabajos personales. Dio a conocer audios en donde se escucha a la mujer lanzándole fuertes calificativos.

A través del programa radial ‘Sigue la W’, este miércoles se dio a conocer la denuncia. De acuerdo a los audios, la esposa del coronel Óscar Fabián Solarte, comandante de Policía en Santa Marta, es quien da las órdenes al oficial.

“Suba las llaves del carro y me las deja ahí en la puerta del departamento, en el piso, y se puede ir”, se escucha decir a la esposa del coronel. En el audio es mencionada como la “señora Liliana”.

En otro audio, se escucha el reclamo de la mujer al policía por no haber prestado atención al arreglo de su auto. Incluso, se oye amenazarlo con un posible traslado.

“Ramírez, usted aquí no se manda solo, yo no sé qué es lo que le pasa. Si usted llega del taller, tiene la obligación de decirme a mí. Acá, qué es lo que le pasa al carro. Si no le hicieron nada o si lo revisaron, pero mire a la hora que viene decir, cuando a usted se le da la gana”, le reclama la esposa de su superior.

Luego de la discusión, ella continúa diciéndole que no se trata de “ningún favor", sino de una orden. Mientras tanto, el uniformado trata de explicarle que sí le había avisado a tiempo sobre su auto, pero “tal vez usted no recuerda”, le dice.

Tras ser divulgada la conversación, los medios intentaron entrevistar al coronel Solarte, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, la Policía anunció que el caso será investigado y que lo manejarán de manera interna.

“Esposas de oficiales o comandantes, pareciera que son ellas las que tienen la jerarquía y maltratan y abusan de la función de los policías. Los señores oficiales reciben una partida presupuestal por sus esposas y sus hijos, les pagamos para que tengan un sustento económico, pero, además, les tenemos que poner uniformados al servicio”, reclamó Martín Alonso Gutierrez, representante de la Asociación de Pensionados de la Policía.

Además, refirió que el oficial Ramírez está recibiendo ayuda por parte de la entidad. “El patrullero Ramírez, en Santa Marta, es un muchacho que está agobiado, asustado, tanto que está pensando en retirarse de la institución”, sentenció la autoridad.