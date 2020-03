Gobernador de Puebla recomienda caldo de pollo para enfrentar al coronavirus [VIDEO]

Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, recomendó consumir caldo de pollo y chile para prevenir contagios de coronavirus. El funcionario volvió a generar una ola de críticas, luego de indicar que el COVID-19 solo afecta a los “ricos”.

“Yo les propondría que quien tuvo coronavirus, con todas las restricciones continúe con los cuidados, su caldo de pollo con su cebollita y su chile bien picoso y ajo”, explicó el funcionario poblano en una conferencia de prensa el día de ayer.

Por otro lado, el jefe de Gobierno de Puebla mostró su disgusto por el trato que recibe de parte del procurador federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla. Barbosa Huerta lo calificó como “chocante”, pues no le responde las llamadas.

"He tratado de buscar al director de Profeco nacional, no me contesta el chocante a pesar de que lo conozco hace años. Fuimos diputados en el 2000, pero es un chocante… ¡me vale!”, manifestó el miembro del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Expresiones y frases del gobernador Luis Miguel Barbosa

Luis Miguel Barbosa Huerta ya había dado sugerencias similares. “La vacuna contra el coronavirus ya se descubrió. Es un plato de mole de guajolote”, expresó ante la prensa. Sin embargo, esta no fue la única vez en que se atrevió a dar polémicas declaraciones.

En otra oportunidad, el gobernador habló sobre la posición socioeconómica de los contagiados con coronavirus. “La mayoría son gente acomodada, ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos tienen el riesgo; si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes”, dijo.

Estas declaraciones le han valido la burla desmedida de un sinnúmero de usuarios de las redes sociales, quienes no esperaron para dar comentar en tono sarcástico. Incluso convirtieron a Barbosa Huerta en protagonista de los siempre hilarantes memes.

Al igual que la ciudadanía, la prensa nacional también ha criticado duramente a Barbosa Huerta, por lo que el funcionario ha optado evadir el tema. En sus conferencias de prensa, ha empezado a negarse a hablar cuando se le interroga por ciertas opiniones.