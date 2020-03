Un hombre de Lakewood, Washington (Estados Unidos), fue detenido luego que su automóvil chocara a otros dos vehículos y protagonizara una persecución policial, hechos que el sujeto asegura ocurrieron porque él trataba de enseñarle a conducir a su mascota, una perra pitbull.

El incidente ocurrió el último domingo. El individuo de 51 años, cuya identidad no se divulgó, “conducía muy erráticamente”, a tal grado que muchas personas avisaron del hecho al 911, según relató Heather Axtman, portavoz de la Patrulla Estatal de Washington, al canal CNN de Estados Unidos.

Tras ser avisados, los miembros de las fuerzas del orden se dispusieron a perseguir al vehículo. Mientras uno de los agentes intentaba arrinconar al coche, observó con sorpresa que una perra pitbull ocupaba el asiento del piloto, mientras que el sospechoso intentaba manejar.

En su intento por evadir a los efectivos, el hombre llevó su auto por un sendero para bicicletas y peatones. La persecución terminó cuando los agentes lanzaron tiras de púas contra el vehículo y este cayó cerca de la berma.

Una vez detenido, el sujeto dio a los efectivos una inusual explicación: afirmaba estar enseñándole a manejar a su can.

“Desearía poder inventar esto”, relató Axtman. “He trabajado en esto por casi 12 años y nunca he oído esta excusa. Estuve en muchas persecuciones a alta velocidad, he detenido muchos carros, y jamás me han dicho que le enseñaban a conducir a su perro”.

PUEDES VER Inglaterra: adolescente de 13 años falleció por coronavirus

El sospechoso, fue arrestado por los oficiales y acusado de cargos que incluyen conducta temeraria y eludir un delito. Actualmente, el hombre está detenido bajo una fianza de 8500 dólares. Entretanto, la mascota, descrita por Axtman como “una niña muy dulce”, fue trasladada a un refugio para animales, de acuerdo con el citado canal de Estados Unidos.