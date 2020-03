El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo en la conferencia de prensa matutina que las compañías que estén asentadas en México deben pagar a sus trabajadores el sueldo completo, a pesar de la declaratoria de emergencia sanitaria ante la epidemia por coronavirus.

“Esta declaratoria es de emergencia sanitaria por causas de fuerzas mayor. Empresa que lo intente (no pagar el sueldo completo a sus trabajadores) se va a enfrentar en el proceso laboral que va a perder, porque la ley es muy clara, además no nos conviene, no les conviene a las empresas, porque si lo haces destruyes tu empresa, te quedas sin todo el conocimiento, la capacidad de la empresa, es casi como un suicidio”, dijo ante los medios de comunicación.

Pese a ello, el funcionario mexicano indicó que existirán compañías que, durante este período de suspensión de actividades no esenciales, debido a la emergencia sanitaria no paguen salarios completos.

Ante ello afirmó que se aplicaran medidas correctivas, “Habrá desde sanciones administrativas, que te pongan una multa, una clausura; hasta inclusive si se demuestra que por razón de que tú hiciste eso, alguien se contagió, puedes tener hasta responsabilidades penales”.

Asimismo, el sub secretario Hugo López informó que México ya superó los mil casos de contagios de coronavirus y tienes 28 muertos a causa de la enfermedad.

Finalmente, Ebrard aseveró que la declaratoria no implica un toque de queda, “El gobierno no cree en eso, peros si mantener todos los protocolos de seguridad activados”.

¿Cuantos casos de infección hay en México?

En México el número de casos de personas infectadas por COVID-19 aumentó a 1,094 pacientes confirmados, reportó la Secretaría de Salud (SSa). La cifra de víctimas fatales aumentó a 28.

Hay 2,752 casos sospechosos, 5,635 casos negativos en el país, y un total de 9,481 personas estudiadas. En un día aumentaron 101 casos confirmados y 8 fallecimientos por coronavirus en México.