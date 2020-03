Argentina: proyecta películas en un muro para niños de un refugio durante cuarentena

En el contexto de la cuarentena para evitar la transmisión del COVID-19, Ramiro García Zaccarías, conocido como “Rama”, le brinda alegría a un grupo de pequeños que viven en un refugio, que son hijos de mujeres que han sufrido violencia de género en Argentina.

El hombre vive al frente del albergue y desde la sala de su vivienda proyecta películas para los niños, que todas las noches se sientan en butacas ficticias para disfrutar de la magia del séptimo arte.

Ramiro reside en el barrio de La Boca y debajo de su casa se encuentra el teatro “Querida Elena”, que dirige con otros socios, pero que está clausurado temporalmente por la cuarentena.

Así que convirtió sus herramientas de trabajo en un equipo para entretener a los más pequeños. Durante la noche del 20 de marzo, sacó el proyector, enfocó la pared que está enfrente de su domicilio y transmitió Paka Paka.

Desde su inmueble se percató que solo algunos infantes se acercaban, pero luego el grupo creció y todos se divirtieron con la proyección. Cuando la pantalla se puso en negro, los espectadores pidieron a gritos “La Granja de Zenón”.

“Me costaba entender del otro lado de la calle lo que pedían. Con mi novia Meli no tenemos hijos así que no sabíamos bien lo que nos decían. Me metí en la computadora y empecé a averiguar. Cuando localicé los dibujitos se los proyecté a pedido”, manifestó García en conversión con TN y La Gente.

De esa manera, todos los días, entre las 7.30 y 8.00 p. m., ese muro se transforma en la pantalla de cine para los pequeños, que esperan ansiosos para disfrutar y pasar un buen rato viendo una película.

“Cuando todo esto termine, y retome mi trabajo, ya no voy a poder proyectarles todas las tardes películas y dibujos, pero voy a seguir haciéndolo una o dos veces por semana. La verdad es que esto me llena el alma, poder ayudar es algo muy gratificante, y sobre todo cuando se trata de chicos”, añadió el joven.