Italia es una de las naciones más afectadas por la pandemia del coronavirus, de hecho ningún país tiene más fallecidos en el mundo. Y en los últimos días se registró un hecho dramático.

Una familia entera de la localidad de Voghera, provincia de Pavía, perdió la vida luego de que Alfredo Bertucci muriera a causa de la enfermedad COVID-19, reportó el medio local Viaggi News.

En menos de una semana, contagiados por el nuevo coronavirus, sus hijos Danielle, de 54 años, y Claudio Bertucci, de 46, además de su esposa Angela Albergati, de 77, también fallecieron.

Bertucci, de 86 años, era un herrero muy conocido y respetado en Voghera, localidad norteña que está en la región de Lombardía, la más golpeada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Presentaron los síntomas comunes del coronavirus: fiebre alta, tos y dificultades para respirar. Murieron a pesar de que no tenían patologías preexistentes.

Este lunes Italia registró 1648 nuevos infectados por COVID-19, la cifra más baja de los últimos 20 días. Aunque la cantidad de víctimas fatales ascendió a 11 591, con 812 más respecto al domingo, refirió EFE.

De todos los enfermos detectados actualmente, la mayoría, el 58%, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras que 3981 están en cuidados intensivos, de acuerdo a Protección Civil.

La región de Lombardía "va por el buen camino" en la lucha contra la pandemia, auguró este lunes su gobernador, Attilio Fontana.

“Las indicaciones que me llegan es que vamos por el buen camino, mantenemos esa línea (del gráfico) que ya no sube, que no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza”, destacó en otra rueda de prensa.