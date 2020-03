Pastor estadounidense que menospreció el coronavirus falleció por esta enfermedad

En Estados Unidos, un pastor cristiano de 66 años falleció por coronavirus, luego que haya criticado a los medios de comunicación por alertar de las consecuencias que tenía esta enfermedad en la población.

Semanas atrás de su deceso, el sujeto no le mostró importancia al COVID-19, donde afirmó que los medios “manipulan tu vida” al informar de las víctimas que se habían contagiado del virus.

El religioso, identificado como Landon Spradlin, falleció en el hospital Concord, ubicado en el estado de Carolina del Norte, tras estar internado por tener complicaciones en su salud.

Según informó ABC, los familiares del pastor cristiano no pudieron despedirse de él, debido a los protocolos del hospital, donde indicaron que las personas no podían tener contacto con los pacientes que estaban infectados de coronavirus.

En una entrevista para WSLS, la hija del religioso manifestó: “Les dije: ‘No he visto a mi papá en casi seis semanas. Por favor, déjame ir a verlo’. Entonces ellos me señalaron: ‘Bajo otra circunstancia sí lo haríamos, pero este es un territorio desconocido para nosotros’. Cualquiera que lo haya conocido diría que mi papá es una leyenda. Me duele, pero sé que lo volveré a ver”.

A través de un comunicado, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, mandó sus condolencias a la familia de Landron Spradlin y recalcó que “esta es una advertencia clara de que para algunas personas el COVID-19 es una enfermedad grave. Todos debemos hacer nuestra parte para detener la propagación al permanecer en casa tanto como sea posible y practicar el distanciamiento social”.