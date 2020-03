OMS confirma que el coronavirus no se transmite a través del aire

Un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el coronavirus no se transmite a través del aire.

De acuerdo al estudio “Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations” (Modos de transmisión del virus que causa COVID-19: implicaciones para las recomendaciones de precaución de IPC), el COVID-19 se transmite por el contacto directo con gotas respiratorias que un infectado expide al toser o estornudar.

PUEDES VER Google donará 800 millones de dólares para apoyar en la lucha contra el COVID-19

“La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas”, menciona el documento de la OMS.

En este sentido, el estudio ha corroborado que el COVID-19 solo se mantiene intacto en el aire bajo condiciones muy específicas vinculadas a tratamientos médicos en los que se genera un efecto aerosol, como en una intubación o en una respiración asistida.

“Así, el contagio puede producirse por contacto directo con una persona infectada o por contacto con una superficie o un objeto que ésta haya utilizado”, continúa la publicación, que además explica que al toser un infectado puede contagiar a otra persona proyectando sus gotitas de saliva sobre los ojos aun cuando lleven mascarillas.

Además, el máximo ente de la salud mundial destaca “el uso racional de los equipos de protección individual, no sólo las mascarillas” en el caso de los trabajadores sanitarios, y hace énfasis en la necesidad de que justamente estén disponibles para este personal. El COVID-19 no se transmite por el aire más que en situaciones de tratamiento, por lo que las mascarillas deberían ser priorizadas para los trabajadores de sanidad.

Además, se recordó que es necesario acatar las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno, como mantener una distancia prudente con otras personas y no tocarse el rostro en caso sea necesario salir de casa.

Puede conocer los resultados del estudio en el siguiente enlace: https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations