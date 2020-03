Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, contó este lunes durante su conferencia de prensa matutina que María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, tuvo contactó con él y solicitó ayuda para visitar a su hijo, quien está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

“Las madres tienen amor especial y sublime por los hijos. (Me dijo) que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que la ayude en gestiones para que el Gobierno estadounidense le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite”, dijo AMLO.

El mandatario mexicano comentó que doña Consuelo debería tener el derecho de poder ver a su hijo por razones humanitaria, pero que la decisión depende únicamente del gobierno y la embajada de Estados Unidos.

López Obrador fue interrogado por la prensa sobre si había saludado con la mano a la mujer de 92 años y respondió con un tajante sí; pese a la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y los protocolos de seguridad de la “sana distancia”.

AMLO se animó a explicar que se encontraba supervisando la construcción de una carretera en Badiraguato, en un pueblo llamado La Tuna, donde vive la madre del exlíder del Cartel de Sinaloa.

“Me dijeron que estaba ahí, que quería saludarme. Me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años, y ya dije, la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor, que merece todo mi respeto, independientemente de quién sea su hijo”, aseguró.

“A veces le tengo que dar la mano, porque es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco, que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se la voy a dar a una señora? ¿Cómo la voy a dejar con la mano tendida?”, agregó el mandatario.