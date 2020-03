Padre e hija infectados por coronavirus mueren con horas de diferencia en el Reino Unido

Una trabajadora del Servicio Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés) falleció pocas horas después de su padre en East Sussex, Reino Unido. Ambos estaban diagnosticados con el nuevo coronavirus.

Pooja Sharma, quien laboraba como farmacéutica en el Hospital General del Distrito Eastbourne, falleció el pasado jueves luego de permanecer tres días en cuidados intensivos.

Su padre, Sudhir Sharma, un hombre de 61 años que trabajaba como oficial de Migraciones en Heathrow, murió horas antes, también por el COVID-19.

Los amigos de la joven lamentaron la pérdida y la recordaron a través de las redes sociales. “Su risa era contagiosa y sus palabras me alegraban el día. Desde que estábamos en la escuela primaria hasta que hablamos por última vez hace dos semanas, no me diste más que amor, apoyo y muchas risas", escribió Amarjit Aujla, una compañera de Pooja en Facebook.

Otra amiga de Pooja agregó: “Por favor tomen esto en serio muchachos, quédense en casa. No hay nada que no pueda esperar unos meses. Hagan esto por su familia y por ustedes mismos”.

Las autoridades investigan la forma de contagio de Sudhir Sharma, debido a que el sexagenario no trabajaba desde el 7 de enero por otros problemas de salud. Tampoco está claro si Sudhir y Pooja estuvieron en contacto antes de su muerte, informó el medio Mirror.

PUEDES VER: Adolescente autista se suicida durante cuarentena por temor al coronavirus

Los amigos de Pooja Sharma señalaron que existe la posibilidad de que la viuda no participe en el funeral debido a las medidas de aislamiento social decretadas por las autoridades británicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en Reino Unido se registran 14 743 casos de COVID-19 y 761 fallecidos. El príncipe Carlos y el primer ministro Boris Johnson figuran en la lista de pacientes en cuarentena al dar positivo a la enfermedad.