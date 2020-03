Cada 17 minutos muere una persona por coronavirus en Nueva York

Nueva York sigue siendo el estado que más sufre el brote del nuevo coronavirus en los Estados Unidos. Solo entre el jueves y viernes registró 168 personas fallecidas a causa del COVID-19. Con esas cifras, la ciudad mantiene un promedio de una muerte por cada 17 minutos, según el diario New York Post.

Basados en los datos de la Universidad de John Hopkins, este territorio suma un total de 52 318 casos confirmados de coronavirus y 728 personas fallecidas hasta la fecha.

Pese a las elevadas cifras y a la crisis sanitaria que vive la metrópoli, el gobernador Andrew Cuomo descartó la posibilidad de decretar cuarentena en la ciudad, una medida que viene siendo aplicada en muchos países del mundo.

“Ni siquiera sé qué significa eso. No sé cómo eso podría ser legalmente exigible. Y desde un punto de vista médico, no sé lo que estarías logrando. Pero puedo decirte que ni siquiera me gusta cómo suena”, dijo el burgomaestre en una conferencia de prensa.

En Estados Unidos se han registrado 121 117 casos confirmados y 2 010 personas fallecidas. A parte de Nueva York, los otros estados más contagiados con el nuevo coronavirus son: Nueva Jersey (11 124 casos, 140 muertes), California (4956 y 104), Washington (3732 y 175), Michigan (3657 y 92), Florida (3598 y 54), Massachusetts (3240 y 35) e Illinois (3029 y 34).

A raíz del aumento desmesurado de casos y muertes, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que se viene evaluando la aplicación de la cuarentena en “puntos calientes” del país como Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.