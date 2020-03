En medio del clima de acaparamiento vivido en todo el mundo a consecuencia de la expansión del nuevo coronavirus, una pareja de Canadá compró todo lo que había en la sección de carnes de un supermercado, en una escena que fue grabada en video y que recibió el rechazo de los internautas, algunos de los cuales llegaron al extremo de amenazarlos de muerte.

Dan Marcotte y su pareja fueron captados en video rellenando dos carritos de compra con una gran cantidad de carnes en el supermercado Save-on-Foods del condado de Lake, en la Columbia Británica. Las imágenes fueron recibidas con desagrado por los internautas, algunos de los cuales estuvieron en el establecimiento y aseguran que los novios se ufanaban de su acto.

“Ellos comenzaron a jactarse ante todos en la caja de que ‘limpiaron la casa’ y que ‘no quedó nada para los demás’… y se reían ‘esperando poder pagar por todo’”, escribió un usuario de Facebook. El video que mostraba a la pareja acaparando las carnes fue luego removido de dicha red social, de acuerdo con el diario Daily Mail.

En conversación con el portal Castanet de Canadá, Marcotte relató ser víctima de ataques. “Estoy recibiendo amenazas de muerte y no contesto el teléfono, así que estoy perdiendo negocios. No me siento seguro, mi enamorada y yo estamos asustados”, indicó.

Marcotte donó mil dólares a un banco de comida luego del incidente, por el cual pidió disculpas, alegando tener un “desorden mental” que lo hizo reaccionar exageradamente ante la emergencia por el coronavirus. “Me impulsó el miedo y la preocupación por mis seres queridos y no tenía idea de que obtendría este tipo de reacción”, manifestó al citado portal.

Canadá registra hasta ahora más de 5600 casos confirmados del nuevo coronavirus.