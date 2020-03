El presidente de México Andrés Manuel López Obrador protagonizó un incidente la noche del último 28 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, luego de que se negará a tomarse la temperatura corporal, en un puesto de salud, como parte de las medidas adoptadas contra en coronavirus.

El suceso se hizo viral en las redes sociales, a través de un video. Al respecto, el mandatario federal denunció que las imágenes forman parte de un montaje.

En su cuenta oficial de Twitter, AMLO afirmó que sí se tomó la temperatura antes de ingresar al recinto aéreo, donde abordaría su vuelo que lo llevaría de Tijuana a Culiacán, Sinaloa.

“Les voy a comentar lo que me pasó ayer, estaba en Tijuana ya de regreso para venir acá a Culiacán, y en el aeropuerto a la entrada hay un equipo médico, entonces me ponen el termómetro como a cualquier pasajero, me toman la temperatura”, empezó su explicación.

No obstante, en palabras del titular del ejecutivo mexicano, de un momento a otro, fue sorprendido por una otra persona que estaba acompañada de un periodista.

“Ya cuando voy a entrar al avión sale una persona, otro con un periodista del Reforma le digo, ‘oye, ya me tomé la temperatura’, el de Reforma dice ¿por qué no se deja? No le contesté y siguió insistiendo, y le dije pues ‘eres un provocador'”.

En esa misma línea, López Obrador, no dudó en informar que “esta bien y de buenas"; así como de afirmar que lo sucedido en Tijuana es parte de un complot contra él.

“Ese incidente, ese montaje, porque inclusive, llegó aquí en la noche a Culiacán , y a la salida del avión me vuelven a tomar la temperatura y lo hago porque todos tenemos que hacerlo, y afortunadamente 36 grados, o sea que estoy bien”, dijo el inquilino de Palacio Nacional.

Por otro lado, AMLO acusó a “los conservadores” de querer aislarlo “debido a su molestia por los cambios que esta llevando a cabo”, para aprovechar el vacío de poder en México y así tomar la conducción del mismo.

“Imagínense, no habría conducción. O sí, habría la conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder, y eso es lo que ellos quieren, que haya un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país, de manera irresponsable, porque todo lo que están haciendo es por su coraje ante los cambios que estamos llevando a cabo”, sentenció el presidente.