Un hombre de 84 años abandonó el aislamiento social por el coronavirus y salió a las calles de Yucatán en México para pedir trabajo y poder comer.

Don Santiago dijo que aunque se encuentra en la población en riesgo de perder la vida tras contagiarse del COVID-19, también está en “riesgo de morir de hambre” si permanece en cuarentena en su vivienda.

Gonzalo Aguilar Hoil, un habitante del fraccionamiento Las Américas, ubicado al norte de Mérida, publicó en sus redes sociales la historia de Santiago.

Aguilar señaló que el anciano es ciego de un ojo y el otro tiene glaucoma, sin embargo, esto no le impide solicitar trabajo a los vecinos. Gonzalo remarcó que don Santiago no quiere que le regalen nada, sino que le paguen por el trabajo que realiza.

“Si no lo ayudé dándole comida o dinero y en vez de eso lo ven trabajando, es porque él me pidió trabajar desyerbando”, comentó el hombre en Facebook, quien dijo que la mayor herramienta del señor es el tacto. “Sabe qué plantas cortar y arrancar de raíz y cuáles no, ya que su vista no le ayuda mucho”, comentó en una publicación donde, además, indicó que Santiago le terminó el trabajo en dos días.

Tras finalizar su faena, el muchacho llevó a don Santiago al paradero del camión en la entrada del fraccionamiento. “Se fue feliz y agradecido con estas palabras: ‘Gracias, patrón, y espero verlo pronto’".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que las personas mayores de 60 años son población en riesgo de contagiarse con el COVID-19. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, señaló al medio La Verdad que estas personas pueden sufrir complicaciones por el virus y recomendó extremas precauciones.

“Si la persona adulta mayor necesita ir a una consulta médica, puede salir y hay que ayudarle, hay que acompañarlo, pero que no salga a sus actividades básicas diarias, incluido comprar sus alimentos, sus insumos, hay que ayudarle para que no esté expuesta a posibles contagios”, advirtió López-Gatell.