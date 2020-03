El expansión del coronavirus ha llevado a todo el mundo a encerrarse en sus hogares por temor a contraer al virus invisible. Sin embargo para el senador de México Samuel García y la influencer, también mexicana, Mariana Rodríguez esto no ha sido impedimento para casarse pese a las estrictas medidas de confinamiento adoptadas por las autoridades estatales.

Samuel García, representante de Nuevo León en el Congreso mexicano, y Mariana Rodríguez, se casaron este último viernes 27 de marzo en la Catedral de Monterrey, en un ceremonia íntima a la que sólo asistieron pocos familiares de la pareja.

Todo comenzó con una publicación de García Sepúlveda en su cuenta oficial de Instagram en la que celebraba sus dos semanas de casados por la vía civil. En el mismo post, el político regiomontano también afirmaba que “las circunstancias” obligó a la pareja a posponer su boda religiosa.

“Mi amor: hoy cumplimos dos semanas de casados por el civil Mariana rodríguez Cantú. Las circunstancias nos hicieron posponer la fiesta de la boda, cancelar la luna de miel, cambiar nuestros planes. Pero admiro tu entereza y altura de sobrepasar la situación. Lo importante es que ya estamos juntos, te amo”, escribió al pie de una fotografía.

La mentira del legislador quedaría al descubierto en las redes sociales donde se filtraron fotos y videos de su unión matrimonial ante un sacerdote, a la que asistieron unas 30 personas, pese a que las reuniones con mucha gente esta prohibida por estos días.

Al verse descubiertos, los esposos no tuvieron de otra que confirmar los rumores mediante publicaciones, por separado, en sus cuenta personales de Instagram.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que se apresuraron en casarse ante la incertidumbre desatada por la emergencia sanitaria del coronavirus, motivo que los obligó a posponer la fiesta y la luna de miel.

“Desgraciadamente hoy estamos pasando por una emergencia nacional en México y en Nuevo León. Una emergencia que no sabemos cómo o cuándo va a terminar. Samuel y yo decidimos no esperar más y dar este paso hoy mismo en el más reducido núcleo familiar”, escribió la también influencer acompañado de una fotografía en la que se ve como llegó al altar.

En tanto, Samuel García, aseguró que no invitaron a nadie porque “el país no está para pensar en eso y porque el amor no tiene que ver con eso”. Además, reveló que decidieron unirse en matrimonio para enfrentar juntos el difícil reto que se aproxima para México.

Este escándalo también salpica a las autoridades eclesiásticas de Monterrey, quienes desde la semana prohibieron eventos de este tipo por pedido de Monseñor Rogelio Cabrera López, como sugerencia del Santo padre, Francisco I.

PUEDES VER Victoria Ruffo sorprende con reacción a supuesta llamada de Eugenio Derbez [VIDEO]

¿Quién es Samuel García?

Samuel Alejandro García Sepúveda es un abogado y político del estado de Nuevo León, militante del partido Movimiento Ciudadano. Actualmente forma parte del Senado del Congreso de la Unión de México por el partido Primera Formula.

En los último días se volvió tendencia en las redes sociales al asegurar que el gobierno de Andrés Mnauel López Obrador, estaba maquillando los casos positivos de COVID-19 al hacerlos pasar por influenza.

Samuel García es senador por Nuevo León desde septiembre de 2018

¿Quién es Mariana Rodríguez?

Mariana Rodríguez Cantú es una popular influencer regiomontana que cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram.