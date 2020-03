Subsecretario de Salud de México cuelga el teléfono a periodista por casos de coronavirus [VIDEO]

En los último días Hugo López-Gatell se ha convertido en el hombre fuerte del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, frente a la situación nacional y mundial del coronavirus. Sin embargo, esta popularidad le ha traído ciertos desencuentros con la prensa que viene cuestionando la credibilidad de los casos confirmados por COVID-19 en el país azteca, como sucedió con Denise Maerker.

La comunicadora, quien trabaja para Televisa, tuvo un tenso encuentro telefónico con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El funcionario del gobierno de AMLO corto la llamada al ser cuestionado por los repentinos aumentos de casos de neumonía atípica en México.

Aquí pueden escuchar el audio (mis fuentes nunca fallan)… pic.twitter.com/yizWxn7dxt — (((Oscar Gastélum))) (@RockStroke) March 27, 2020

Las sospechas tanto de un sector de la prensa mexicana como de la ciudadanía, apuntan a que el alza de los casos de neumonía se tratarían de casos positivos de COVID-19. López-Gatell rechazó estas versiones al no existir información creíble sobre el tema.

La brusca discusión se dio el 26 de marzo durante, un enlace en directo entre la periodista y la autoridad sanitaria, del noticiero Atando Cabos, de Radio Formula.

“¿Puedo hacerle otra pregunta que creo que es importante, subsecretario?", comenzó Denise Maerker. “Si quisiera que entendiera que esta información que está circulando, y eso no quiere decir que no valga la pena desmentirla o no, es el tema…”, añadió, antes de ser interrumpida por el subsecretario.

El subsecretario de Salud no asistió el viernes a la conferencia de prensa de reporte diario de COVID-19. Foto: Internet

El médico a cargo del despacho de Salud reaccionó con algo de molestia: “Nunca he dicho que no valga la pena, lo que he dicho es que no me ponga palabras que yo no he dicho”.

La charla radiofónica continuó con la pregunta de la periodista pidiendo una sutil disculpa: "No lo haremos. En las últimas horas ha circulado información que habla de que en algunos estados habrían habido fallecimientos que se han clasificado como neumonía, ¿ustedes han detectado eso?”, cuestionó.

La respuesta de López-Gatell no se hizo esperar : “Vi también esa noticia. No tenemos información creíble al respecto, pero si fuera el caso, lo analizaríamos con mucho cuidado”.

“¿Ustedes tienen la capacidad de detectar eso?”, insistió Denise. Sin embargo, ya no hubo respuesta, debido a que la llamada se cortó. Se intentó restablecer la comunicación pero esta ya no pudo ser posible.

Poco después trascendió que el subsecretario de Salud había entrado a la reunión del Comité de Emergencia.

Foto: Twitter

Tras el incidente el mismo Hugo López-Gatell anunció que el viernes abordaría el tema de la neumonía atípica durante la conferencia diaria de reportes de coronavirus; sin embargo, no apareció.

Cabe destacar que durante la última semana, se han incrementado los decesos por neumonía atípica en estados como Toluca que ha reportado un total de 70 casos.

Mientras que en México, ya suman 717 casos por coronavirus y 12 fallecimientos en total.

¿Quién es Hugo López-Gatell?

​​​​​​​Hugo López-Gatell Ramírez, es el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México.

Es Médico Cirujano, de la Universidad Nacional Aútonoma de México (UNAM); especialista en Medicina Interna, por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; maestro en Ciencias Médicas, por la UNAM y doctor en Epidemiología.

López-Gatell destacó por su participación durante la emergencia de 2009 por la pandemia de Influenza AH1N1 en la administración de Felipe Calderón.