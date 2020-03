Directora de hospital argentino que atendía a pacientes con COVID-19 fue contagiada

Nancy Trejo es la directora del Hospital Perrando de Resistencia, en la provincia de Chaco (Argentina). Ella y otra médica han sido contagiadas por COVID-19. Contando a ambas ya son 12 los trabajadores del mismo centro de salud que han sido infectados.

Hace unas semanas, Trejo, de 61 años, se encontraba aislada en su vivienda a la espera de los resultados del test, pues ya había comenzado a tener síntomas muy parecidos a los del coronavirus. La noche del viernes fue notificada con los resultados positivos de la enfermedad, informó el medio argentino Clarín.

“Este viernes me dieron el resultado, que es positivo, pero estoy sin fiebre, asintomática y en muy buen estado general”, mencionó la especialista en salud para el medio Ciudad TV.

Y agregó: “en el hospital hemos tomado precauciones y seguido las normas de bioseguridad; no he tenido contacto estrecho con algún caso conocido anterior y sí he recorrido todos los servicios de manera permanente, manteniendo trato directo con los otros profesionales que hoy están enfermos”.

La noticia de su contagio ha generado impacto en la provincia, debido a que el hospital es el más importante de la zona. Allí se atienden a todos los pacientes que llegan con coronavirus, y se está construyendo un hospital modular para ampliar la capacidad de atención.

La provincia norteña lleva hasta el momento 63 contagiados por coronavirus y 12 de ellos trabajan en el Hospital Perrando.

La ministra de Salud de Chaco, Paola Benítez, dio las cifras actualizadas en los casos de la provincia. “Es importante destacar que, al momento, hay 266 casos negativos de las 444 muestras analizadas: 330 realizadas en el Instituto Malbrán y 114 en el Hospital Perrando”.