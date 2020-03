Brasil es el país con mayor número de contagios por COVID-19 de Sudamérica y, en el continente, ocupa el tercer lugar solo por debajo de Estados Unidos y Canadá. Según las últimas cifras, existen 3417 personas infectadas y 92 fallecidas.

A pesar de este escenario, el mandatario Jair Bolsonaro ha minimizado estas cifras y el cada vez más creciente avance de la enfermedad en su país. Se niega a endurecer las medidas de protección y, respecto al número de decesos señaló: ''¿Van a morir algunos? Van a morir, oye, lo siento. Esta es la vida, esta es la realidad''.

Jair Bolsonaro es uno de los líderes mundiales que ha manifestado su desacuerdo con la imposición de una cuarentena obligatoria para contrarrestar la expansión del COVID-19 en Brasil, por considerar que podría impactar de forma negativa en la economía del país.

El mandatario ha comparado las cifras de contagios y muertes a causa del coronavirus con los accidentes de tránsito, minimizando el alcance de la enfermedad. ''No podemos detener la fábrica de automóviles porque hay 60 000 muertes de tráfico al año, ¿verdad?'', señaló en una entrevista telefónica para un canal de televisión local.

Bolsonaro también ha puesto en duda la veracidad de las cifras relacionadas con el COVID-19 en su país. ''En Río de Janeiro, hasta los datos de ayer (jueves) había nueve muertos, y 58 en San Pablo. Sé que hay una diferencia de población, pero es una cifra muy grande para San Pablo. No puede haber un juego de números para favorecer intereses políticos. No me creo esos números de San Pablo (...)''.

Por el momento, los brasileños se encuentran cumpliendo una cuarentena voluntaria ya que el mandatario se ha opuesto también esta medida argumentando que ''Brasil no puede parar'' y que los ciudadanos del país quieren trabajar.

Joao Doria, gobernador de San Pablo, ha criticado a Bolsonaro por sus declaraciones y por trivializar la enfermedad que va cobrando casi un centenar de vidas en Brasil.

''Casi la mitad de la población está en casa. El mundo entero está en casa ¿y el único que tiene razón es el presidente Jair Bolsonaro? Reflexionen sobre eso'', declaró.