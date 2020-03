Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, ataca todos los días al gobierno federal y ya parece un sector del PAN.

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo afirmó este viernes, al iniciar una gira de trabajo en Bahía de Banderas y Tijuana, que no quiere a nadie en el aeropuerto, por las medidas de Sana Distancia contra el coronavirus. Señaló que quien vaya a recibirlo será porque lo envían sus contrincantes políticos.

PUEDES VER Mañanera AMLO EN VIVO: revive la transmisión de la conferencia hoy viernes 27 de marzo de 2020

En el marco de la propagación de COVID-19 en México, López Obrador solicitó a los ciudadanos que lo apoyan que no le den motivos a sus adversarios para que lo critiquen por no respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia o por ir a comer a una fonda.

“Voy a Tijuana, no quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está uno de un partido conservador, que todos los días se dedica a atacar... Lo voy a decir, el presidente de Coparmex que parece un sector del PAN, no vayan a querer estar ahí y mandarnos gente”, dijo el mandatario.

Señaló que si dice esto de Gustavo de Hoyos “es porque se pasa, o sea ya está bien que quiera que tenga aspiraciones, pero que no use su representación, porque además afecta a los empresarios, no ayuda en nada”. El presidente dio a entender que el titular de la Coparmex busca la candidatura por el “partido conservador”.

PUEDES VER López Obrador anuncia el incremento de medidas sanitarias en aeropuertos de México [VIDEO]

AMLO rechaza entrar en cuarentena por COVID-19

Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que no puede ponerse en cuarentena ni aislarse por el coronavirus, porque, según explicó, debe cumplir sus funciones básicas, al igual que otros empleados o funcionarios del Estado.

“Yo no me puedo poner en cuarentena, como los médicos, los de la Guardia Nacional, los del Ejército, los de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos. En fin, nos tenemos que quedar, cumpliendo con las recomendaciones”, detalló el mandatario.

Asimismo, recordó que se hizo un llamado a las empresas para que permitan a sus trabajadores de la tercera edad contar con licencia de descanso con goce de haber hasta el domingo 19 de abril. Recordó esta sugerencia se extendió a las empresas que no elaboren productos de primera necesidad.