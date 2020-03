En Italia, un joven de 18 años, llamado Mattia, se encuentra en coma inducido farmacológico, luego que se infectara de coronavirus y sufrir crisis respiratorias.

Su madre, identificada como Ombretta, indicó: “Limpio la casa, me paro, miro el reloj y el tiempo no pasa. Yo no entiendo mucho, pero tengo confianza en los médicos”.

Su hijo es, hasta el momento, el paciente más joven con coronavirus que ha ingresado al hospital de Cremona. Según informó el diario Corriere della Sera, el pasado 16 de marzo, el muchacho tuvo fiebre y cuando lo llevaron al médico, le diagnosticaron pulmonía por COVID-19.

El galeno indicó que se podía recuperar en su casa, pero, al cabo de unos días, el paciente empezó a tener dificultades para respirar, por lo que Ombretta llamó a emergencias para que lo puedan atender.

Esa misma noche que fue internado, Mattia le mandó un mensaje a su madre por WhatsApp expresando: “Dentro de poco me entuban. Quédate tranquila, porque no te dejaré sola. Te quiero, mamá. Lucharé por ti y por Anastasia. Ahora tengo que irme”.

La madre señaló que Anastasia es su hermana que falleció hace cinco años durante el parto. Incluso afirmó que siempre la ha querido, a pesar que nunca la conoció. “En su cumpleaños, a la media tarde salió y encendió una velita por ella”, subrayó.

Asimismo, la mujer manifestó que llamó al hospital y les dijo que se encontraba “a dos pasos de donde ellos estaban”, para que pueda ver a su hijo, pero no le dejaron. “Hay reglas y se tienen que respetar. He hecho un pacto con las enfermeras: van con él, lo acarician por mí y le dicen que esas muestras de cariño son de mi parte”, afirmó.