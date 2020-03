Este viernes se informó que el ministro de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, dio positivo para el nuevo coronavirus (COVID-19).

La noticia llega horas después de que se confirmara que el primer ministro Boris Johnson también está contagiado del virus.

“Siguiendo el consejo médico, me indicaron que me realizara una prueba de coronavirus. He dado positivo. Afortunadamente, mis síntomas son leves y estoy trabajando desde casa y autoaislado. Seguimos los consejos para proteger nuestro NHS y salvar vidas (sic)”, publicó Hancock a través de su cuenta de Twitter.

El 10 de marzo, una de sus más cercanas colaboradoras, la secretaria de Estado de Salud Pública Nadine Dorries, fue la primera personalidad política británica diagnosticada con COVID-19.

La noticia generó preocupación porque Dorries había estado en contacto con cientos de personas en los días previos e incluso acudió a una recepción en Downing Street, aunque el portavoz de Johnson dijo entonces que no había estado en contacto directo con ella.

La novia de Johnson, Carrie Symonds, de 32 años, está esperando un bebé, según afirmó la pareja a finales de febrero cuando anunciaron que se casarían próximamente.

Pero, según el periodista político Steven Swinford de The Times, Symonds no se encuentra actualmente en Downing Street, donde el primer ministro permanecerá aislado siete días, durante los cuales se le dejarán las comidas y los documentos a la puerta de su apartamento.

A principios de esta semana, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, de 71 años, también dio positivo al coronavirus. Él está confinado en su castillo de Balmoral, en Escocia, y el jueves se lo vio aplaudiendo —junto al resto de los británicos— al personal sanitario desde su puerta.

En otros países resultaron infectados el príncipe Alberto, jefe de Estado de Mónaco, y las esposas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Un total de 11 658 casos fueron confirmados hasta ahora en el Reino Unido, que el miércoles registraba 578 muertes.