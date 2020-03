“Esto realmente duele”: el desgarrador relato de un deportista infectado con coronavirus [VIDEO]

Andy Hardwick, un hombre de 51 años de la ciudad de Wickford, (Essex, Reino Unido) se grabó con su teléfono para contar sus padecimientos diarios con el COVID-19, una enfermedad que contrajo a pesar de seguir un estilo de vida saludable.

Cuando se enfermó, sus amigos y familiares lo convencieron de hacer un video para concientizar a la sociedad sobre la gravedad de su estado por culpa del coronavirus.

“Me duele la columna, la espalda, el cuello. No quiero hablar, me falta el aliento si me muevo y no quiero levantar la cabeza de la almohada”, explicó este padre de dos hijos en el video, que ha sido compartido en Facebook más de 38 000 veces. “Viene en oleadas, a veces se siente un ligero alivio, luego desaparece. Esto realmente duele, no es como nada que haya tenido antes, no se lo desearía a un enemigo”, agregó.

El paciente, que se viene recuperando en su casa acatando la cuarentena, aparece ante la cámara con evidentes problemas para hablar y respirar. Hardwick explicó que se empezó a sentir mal el pasado viernes, presentando una “tos muy seca” y dolor de garganta.

Asimismo, contó que le dio fiebre, pero le restó importancia y decidió acostarse. Al siguiente día, le había subido la temperatura y se sentía incapaz de respirar normalmente. Se había levantado muy sudado, pero al mismo tiempo sentía frío y sed.

El ciudadano británico llamó al médico, que lo evaluó por teléfono e informó que los síntomas indicaban que estaba contagiado de coronavirus. Además, le recalcó que si los síntomas empeoraban, podía volver a llamar para pedir que lo trasladen hacia un hospital.

“Manténganse a salvo”

La esposa de Andy Hardwick jamás imaginó que el video se convertiría en viral, pero se alegró de que haya tenido un impacto en la sociedad, ya que recibió muchos mensajes de personas que le aseguraron iban a cambiar su comportamiento frente al coronavirus.

"Crees que eres invencible. Piensas: 'Oh sí, entiendo, estaré bien, estoy en forma'. Pero a este virus no le importa si estás en forma, si eres joven o viejo", indicó la esposa de Andy Hardwick, y añadió que muchos amigos ni siquiera reconocieron a su esposo en el video: "Era como si hubiera perdido todo, toda la energía", afirmó a RT.

Pese al gran esfuerzo que hacía para comunicarse, el hombre contagiado de COVID-19 suplicó a quienes lo vean que sean conscientes del peligro que representa la enfermedad y que en ningún caso la subestimen.

“Por favor, manténgase alejados unos de otros. Si nuestros padres o abuelos se contagian y son vulnerables o no están en forma, odiaría pensar qué les hará. Se convertirán en una estadística. Manténgase a salvo”, concluyó.