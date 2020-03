A golpes castigan a infractores de cuarentena por coronavirus [VIDEO]

Agentes policiales de la India vienen haciendo uso de la violencia contra aquellos ciudadanos que pretenden saltarse el aislamiento social para poner freno al coronavirus.

El primer ministro Narendra Modi anunció el bloqueo nacional de 21 días para evitar que la pandemia continúe expandiéndose en todo el país.

“Para salvar a la India, para salvar a todos sus ciudadanos, a usted, a su familia... cada calle, cada vecindario está siendo clausurado”, dijo Modi en un discurso televisivo a los 1.300 millones de personas de la nación.

Algunos policías más benévolos solo obligan a los ciudadanos a hacer abdominales. (Captura: New York Post)

Algunos policías han sido más benévolos y solo han obligado a los ciudadanos que violaron lo dictado por el Gobierno a hacer abdominales.

Las medidas extremas de los efectivos no han sido bien tomadas por los pobladores que se ven obligados a trabajar a pesar de poner en riesgo sus vidas.

Alok Barman, un trabajador que trabaja en casas del sur de Delhi, denunció que fue golpeado por los agentes del orden cuando salía de su casa a las afueras de la ciudad.

“Algunas casas en las que trabajo me pagaron algo de dinero y me fui a comprar algo de comida. Sin embargo, la Policía nos atacó con sus palos y nos golpeó. Ahora no tenemos nada para comer”, denunció Barman.

Las medidas extremas de la Policía en la India no han sido bien tomadas por los pobladores. (Captura: New York Post)

Tarique Anwar, otro ciudadano de la misma localidad que salió a comprar leche y verduras a una tienda en el vecindario Jamia Nagar de Delhi, fue detenido por las fuerzas de seguridad y lo obligaron a regresar a su casa.

El portavoz de la Policía de Nueva Delhi, Anil Mittal, negó que los oficiales hayan golpeado a las personas a pesar de que existe documentación de los incidentes.

Las autoridades sanitarias en la India informaron que se han reportado más de 600 casos confirmados del COVID-19 en el país.