La pandemia del coronavirus ha desatado la tensión en muchos países, miles de científicos buscan la cura para esta enfermedad. Yolanda Cervantes, directora médica de investigación, desarrollo clínico y asuntos médicos de vacunas en GSK México, aseguró que el antídoto tardaría más de un año y medio.

Durante una entrevista con el portal mexicano Excélsior, la especialista indicó que la expectativa para lograr la consolidación de dicha inmunización debe ser cuanto antes, razón por la que subrayó, la farmacéutica de origen británico se encuentra trabajando con la Universidad de Queensland en Australia y con la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).

Cervantes detalló que GSK ha puesto a disposición de la investigación mundial, su tecnología pionera de “sistema adyuvante”, la cual se conforma por sustancias que se agregan a las vacunas.

En este caso, el objetivo es tener una protección más resistente y duradera, al virus Sars Cov-2 que genera la enfermedad de COVID-19.

Y lograr que, en el mundo exista el potencial de hacer que un mayor número de vacunas estén disponibles, a la brevedad.

¿Por qué en México aún no se declara en cuarentena?

El pasado 24 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que ingresó a la fase 2 del coronavirus; sin embargo, aún no se declara en cuarentena.

El principal motivo por el que México aún no entra en cuarentena, se debe a que para la fase que están, aún no corresponde esta medida. Si bien en la fase 2 se cierran bares, restaurantes, eventos masivos y se implementa el trabajo a distancia, todavía no se restringe la movilización.