Putin decreta semana de vacaciones pagadas para evitar propagación de coronavirus

Vladímir Putin, presidente de Rusia, ha decretado que desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril será declarado no laboral y los trabajadores no se verán afectados con medidas como el recorte de sus salarios, según explicó.

Esta medida fue tomada con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus, enfermedad que ya ha contagiado a 658 personas dentro de dicho país.

“Ahora es crucial prevenir la amenaza de la rápida propagación de la enfermedad, así que anuncio que la próxima semana no será laboral con la conservación del salario, es decir, los días libres durarán desde el sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril”, dijo públicamente el máximo mandatario.

Se confirmó que todas las estructuras de soporte vial como el transporte, el Gobierno y las instituciones médicas seguirán funcionando.

“Hago un llamamiento a todos los ciudadanos del país […] por favor, no piensen: ‘Esto no me afectará’. Puede afectarnos a todos”, enfatizó la máxima autoridad de Rusia, país que registró sus dos primeros muertos por COVID-19 este miércoles.

Entre otras de las medidas económicas tomadas por el Gobierno de Rusia se encuentra también aumentar el pago a los ciudadanos en situación de desempleo de 8000 a 12 000 rublos, que vendría a ser unos 150 dólares.

Además, el Estado apoyará también a las familias con niños con un pago de 5000 rublos durante los próximos tres meses por cada niño menor de 3 años.

Las moratorias para los préstamos de consumo e hipotecarios son parte también de las disposiciones del Ejecutivo, sin ningún tipo de penalización a los ciudadanos, cuyos ingresos de reduzcan en más de un 30%.

A los rusos que estén de baja por enfermedad recibirán el salario mínimo hasta fin de año,según comunicaron en conferencia pública las autoridades del país.