La noche del último miércoles 26 de marzo se informó que ya son 475 casos confirmados de coronavirus en México, por lo que el avance del COVID-19 no parece detener su expansión en territorio azteca, donde ha cobrado la vida de siete ciudadanos.

Bajo este panorama, durante la conferencia matutina de AMLO de este jueves 26 de marzo, Hugo López-Gatell, cuestionado subsecretario de Salud de México, aseguró que la fase 3 de la pandemia del coronavirus es inminente y que en algún momento “se va a dar” en suelo mexicano.

“No hay duda de que la fase 3 se va a dar, y el riesgo principal es que se sature el sistema de salud”, dijo López-Gatell en la conferencia de prensa.

Gracias a las medidas de prevención contra el COVID-19 que ha adoptado el gobierno de México hasta el momento, como la Jornada Nacional de Sana Distancia, el funcionario público indicó que la fase 3 aparecerá de manera “más leve”.

“Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero si se instauran enérgicamente las medidas como la de la sana distancia, en lugar de tener una curva epidémica inmensa, vamos a tener una curva más baja que permite atender a las personas más enfermas”, aseguró el subsecretario de Salud.

Andrés Manuel López Obrador aseguró también, durante la conferencia matutina, que se busca que México, tras la finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia el 19 de abril, y quizás en fase 3 del coronavirus, entre más leve a la curva epidémica y no aumenten los casos de COVID-19 exponencialmente.

¿Por qué en México aún no se declara en cuarentena?

El pasado 24 de marzo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que ingresó a la fase 2 del coronavirus; sin embargo, aún no se declara en cuarentena.

El principal motivo por el que México aún no entra en cuarentena, se debe a que para la fase que están, aún no corresponde esta medida. Si bien en la fase 2 se cierran bares, restaurantes, eventos masivos y se implementa el trabajo a distancia, todavía no se restringe la movilización.